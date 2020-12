Creuse : vous pouvez recycler votre sapin de Noël en le donnant à des chèvres

Si vous habitez dans le nord de la Creuse et que vous cherchez comment vous débarrasser de votre sapin de Noël, direction la Petite chèvrerie de Nouzerines. Les chèvres de Joëlle Mennesson attendent avec gourmandise de grignoter leurs branches et leurs épines.

Si vous n'avez pas envie de jeter votre sapin de Noël aux déchets verts, pensez aux chèvres de Joëlle Mennesson ! Cette éleveuse installée à Nouzerines au nord de la Creuse aimerait collecter une dizaine de sapins pour les donner à ses 68 chèvres

"Ça va être une gourmandise, comme nous avec les chocolats !" s'amuse-t-elle. "Elles vont se jeter dessus et les plumer jusqu'au tronc." Comme les chèvres sont des ruminants, avaler du bois et des aiguilles ne pose pas de problème. En revanche, le sapin est très fort et c'est là qu'il faut ralentir la gourmandise. "Plus elles vont en manger, plus ça va se sentir au niveau du lait, ça va donner un goût de résineux."

Pas plus d'une dizaine de sapin pour ne pas trop parfumer le lait

Si vous voulez lui donner votre sapin, il faut donc faire vite car Joëlle Mennesson va limiter à "dix, quinze familles. Mais les magasins avec les invendus, ça risque de faire beaucoup !" Elle aimerait quand même proposer un fromage aromatisé au sapin donc tout est question de dosage. "Il y a deux ans, le peu de sapin qu'on a donné, on n'a pas senti grand chose. Il faut faire déjà l'essaie, quel goût ça va vraiment donner au lait et que ça plaise aux clients."

L'éleveuse ne récupérera que "des sapins de Noël style épicéa ou nordmann." Il faut qu'ils soient encore "bien verts, et surtout pas de neige carbonique dessus." Avant de donner un sapin, il faut téléphoner à Joëlle Mennesson pour la prévenir au 05.55.65.06.88. Toutes les informations sont sur la page de son élevage, La Petite chèvrerie.