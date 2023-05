Creuse : voyager dans le temps à Bourganeuf grâce à des fers à repasser 

Une quarantaine de collectionneurs de fers à repasser venus de toute la France exposent leurs pépites ces 20 et 21 mai au hall Rouchon-Mazeirat de Bourganeuf leurs. C'est très sérieux, ce sont des pressophiles - de "pression" parce qu'il en faut pour appuyer ferme sur les fers afin de venir à bout des plis - et c'est même la première fois que trois associations se réunissent pour tenir salon. PHER (Patrimoine histoire et étude du repassage, basée dans le Nord), Eurofer (basée à Laval) et l'Afcor (Amicale française des collectionneurs d'outils de repassage, de l'Oise) organisent ainsi en Creuse la première rencontre nationale des collectionneurs d'outils anciens de repassage.

Plaisir des yeux et histoires insolites

Au fil des stands s'étalent des fers à repasser en bois - un collectionneur va les chercher en Suède, certains datent du XVIIIe siècle - en pierre, en fonte, des repose-fers, des fers à cravate, à dentelle, des fers chinés en Europe mais aussi en Asie, autant de curiosités qui étonnent le public.

Ingénieux ! Ce fer à repasser de voyage peut se transformer en petit réchaud, avec son récipient. © Radio France - Valérie Menut

Des techniques insolites

Au plaisir des yeux viennent s'ajouter des histoires plus ou moins insolites que les collectionneurs passionnés racontent avec enthousiasme. Shirley, pressophile niçoise, explique par exemple qu'elle a rapporté un fer à repasser de Corée, il s'agit d'une pierre de forme cylindrique, que les femmes là-bas l'utilisent pour y poser les vêtements qu'elles frappent ensuite inlassablement avec de gros bâtons. Une technique que l'on retrouve au Sénégal ou au Mali, où là ce sont les hommes qui frappent le linge avec des sortes de battes de 4,1 kg. Cette collectionneuse parcourt le monde pour dénicher ses fers à repasser et en profite pour faire de jolies rencontres, "celui-là, le tibétain, je l'ai acheté au Népal. J'ai sympathisé avec la famille qui me l'a vendu. On est même allé au théâtre ensemble" se souvient-elle.

A gauche, le fer rapporté de Corée par Shirley. © Radio France - Valérie Menut

On repasse partout dans le monde, et depuis la nuit des temps. "On a toujours cherché à défriper," explique Jean-Pierre Lensky, pressophile et président de PHER. *"*C'était d'abord un travail à froid. La peau de bête était lissée pour être rendue plus souple. Ce sont les Chinois qui les premiers, à partir du VIIIe siècle, ont utilisé la chaleur pour repasser, avec une casserole remplie de sable chaud passée devant une pièce de soie tendue" explique-t-il.

Le fer à repasser témoin de son époque

C'est précisément ce qui passionne les pressophiles, "ce n'est pas qu'un objet en lui-même" avoue Anne-Marie Pozet, venue de l'Ain. *"*C'est un témoin de l'évolution de l'industrie, des costumes, des matériaux, des conditions de vie, de quand l'électricité est arrivée. Il y a toute une histoire autour qui est assez surprenante qui correspond à l'évolution de la vie de tous les jours". Et qui reflète même les courants artistiques comme témoin de son époque, de l'évolution de la société et de l'art populaire.

Des repose-fers fabriqués à partir d'obus, par des Poilus dans les tranchées. Celui de gauche a une colombe dessinée et un socle de bois d'olivier © Radio France - Valérie Menut

Un repose-fer et un fer à repasser témoins de l'Art Nouveau (début du XXème siècle) © Radio France - Valérie Menut

Ici, c'est l'Art Déco qui a inspiré le créateur de ce fer à repasser (XXème siècle). © Radio France - Valérie Menut

Des fers à repasser dits "langues de boeuf". A l'intérieur était glissé du métal chauffé. © Radio France - Valérie Menut

Insolites : un fer à cravate, des fers en bois de Suède, et un fer de voyage qui fait corps avec la valise (clipsé, le fer devient poignée). © Radio France - Valérie Menut

Des fers à repasser spéciaux pour effectuer du plissage. Les dates sont celles des dépôts de brevet. © Radio France - Valérie Menut