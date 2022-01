Creutzwald : pour la Saint-Valentin, Mélanie écrira des messages à la craie pour les amoureux

A Creutzwald, Mélanie a l'habitude de mettre de la poésie dans la rue. Depuis deux ou trois ans, elle écrit des messages à la craie sur le sol, et elle colle aussi des mots d'amour sur les boîtes aux lettres de la ville. Et pour la Saint-Valentin, elle a eu une idée.

Dès maintenant, si votre amoureuse ou votre amoureux habite Creutzwald, vous pouvez envoyer à Mélanie les mots doux que vous n'osez pas lui dire, et le 14 février, elle ira écrire votre message à la craie devant sa porte !

Sa démarche est gratuite et bénévole, mais il vaut mieux habiter Creutzwald, car comme elle le dit, "l'essence, c'est plus cher que la craie (...) et l'amour à Creu, c'est bien mieux !"

Vous pouvez la contacter sur son compte Instagram.