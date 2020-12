Crevettes qui prennent feu, chaussettes en guise de cadeau : les Noël mémorables des Creusois

Moment de partage très attendu par certains, angoisse des retrouvailles pour d'autres... Noël laisse souvent des souvenirs inoubliables. Des Creusois nous ont raconté leur Réveillon le plus mémorable entre franche rigolade, déception et grosse émotion.

Ce Noël 2020 à la sauce coronavirus restera sans doute dans les livres d'histoire : le gel hydroalcoolique entre deux toasts, le masque sur le nez au moment de sortir la dinde du four ou encore la fameuse distanciation sociale... L'avenir nous le dira mais en attendant, les Creusois nous ont raconté leurs pires et meilleurs souvenirs de Réveillon.

Pour cette jeune femme, c'est le jour où elle a reçu une Xbox 360 : "J'ai fait des parties endiablées avec ma grand-mère !" Un autre Creusois a eu moins de chance : dans le paquet cadeau... cinq paires de chaussettes ! Une maman embraye : "Une année, on a offert aux enfants une orange au lieu des cadeaux. Ils ont été déçus, ils étaient tout blancs, ils sont repartis se coucher. On les a réveillé après pour leur dire que le Père Noël était passé. Quand ils sont descendus il y avait tous les cadeaux qu'ils avaient demandé (rires)"

"On a failli faire flamber la maison"

Autre souvenir : "Le soir où ma maman a essayé de danser le zouk avec nous et s'est retrouvée les fesses par terre. Elle s'est relevée, et on a tous bien rigolé." Noël peut aussi se transformer en catastrophe pour ceux qui se lancent dans des expérimentations en cuisine : "On a failli faire flamber la maison avec les crevettes flambées au whisky. D'habitude, mon oncle gère bien mais cette année-là ça a flambé plus qu'il ne fallait, on est tous sortis le temps que la fumée sorte !"