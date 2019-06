Crop circle à Saint-Hippolyte : "Les gens croient que ce sont les extraterrestres qui ont fait ça ! "

Un ballet de voitures à Saint-Hippolyte, près de Colmar, depuis la découverte il y a plus d'une semaine d'un crop circle dans un champ de blé. Selon le propriétaire, les visiteurs pensent en grande majorité que ce sont les extraterrestres qui ont fait cela.

Saint-Hippolyte, France

Depuis plus d'une semaine, c'est le défilé de voitures et de curieux dans un champ de blé à Saint-Hippolyte, près de Colmar. Ils viennent découvrir le crop circle ou en plus clair, des cercles de culture dessinés dans un champ d'un agriculteur.

Il s'agit d'un champ de trois hectares et demi dont une trentaine d'ares consacrés pour le crop circle. Le blé est couché et d'en haut on peut admirer des figures cylindriques.

Beaucoup pensent que ce sont les extraterrestres

Beaucoup de visiteurs s'interrogent sur la provenance de ces drôles de dessins, certains pensent même en majorité que ce sont les extra-terrestres, explique le propriétaire du champ Thomas Jehl.

Thomas Jehl voit beaucoup de gens "curieux " dans son champ Copier

Vue du sol © Radio France - Guillaume Chhum

Des consignes pour les visiteurs © Radio France - Guillaume Chhum

Le blé est en tout cas couché méthodiquement à certains endroits. Cela fait une très belle photo, vu d'en haut.

Méditation dans le champ et couple en train de se rhabiller

Cette nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Des curieux venus de France mais aussi de Suisse ou d'Allemagne viennent observer le phénomène.

_"Il y en a qui viennent méditer pendant plusieurs heures dans mon champ, ça me parait curieux,"_souligne Thomas Jehl. Il a même surpris un couple en train de sa rhabiller dans son propre champ, que faisaient-ils avant ? Mystère ?

Le blé est couché méthodiquement © Radio France - Guillaume Chhum

Pour l'instant on ne connait pas les auteurs de ce crop circle. Ceux qui ont fait celui de Blaesheim dans le Bas-Rhin il y a quelques jours ont été identifiés, ce ne sont pas les extraterrestres, mais les élèves du collège Le Gymnase Jean-Sturm. Ils s'en sont servi pour faire un exercice de géométrie.