Croquettes gratis et conseils canins, l'entreprise Esprit Dog a mené sa première opération solidaire à Nice

Une tonne et demi de croquettes pour chiens... gratuites ! Nos amis à quatre pattes pouvaient être heureux ce samedi 15 janvier promenade du Paillon à Nice, où Esprit Dog menait une opération solidaire. Cette jeune entreprise a distribué des paquets de croquettes de 4 kg fournis par la marque Bab'in et de précieux conseils pour s'occuper de son chien.

Le succès était au rendez-vous. Dès 9 heures du matin, une dizaine de personnes -et leurs chiens!- attendaient l'arrivée des six membres d'Esprit Dog. Certains, comme Max, sont venus pour les croquettes avant tout. "J'ai une amie en difficulté financière, c'est pour lui donner un coup de patte" raconte celui qui est "descendu de sa montagne" de l'arrière-pays grassois. D'autres, tout aussi nombreux, sont venus voir "en vrai" l'équipe d'Esprit Dog.

Deux paquets de croquettes pour Eric... enfin, pour sa jeune chienne de 22 mois ! © Radio France - Camille Huppenoire

Il faut dire que l'entreprise spécialisée dans l'éducation canine et les formations en ligne dispose d'une très grosse communauté sur les réseaux sociaux. 800.000 personnes apprécient les vidéos et reportages canins publiés régulièrement par Esprit Dog. "Je ne veux pas passer pour une fanatique mais je suis venue de Dijon" avoue Vanessa. "Je voulais échanger en vrai, de vive voix (...) j'aimerais aussi intégrer leur équipe... j'ai apporté un petit cadeau pour leur graisser la patte!"

Esprit Dog, star de la communauté canine sur Internet ! Copier

Les cadeaux, Romaric Pagot en a reçu plusieurs. Fromages, moutarde, une bouteille pour l'apéro. "Les gens nous disent qu'ils ont l'impression de nous connaître, c'est le plus beau compliment, déclare le co-fondateur d'Esprit Dog. On a vu des gens qui avaient besoin de croquettes, besoin de parler de leurs chiens." Si l'entreprise ne tire pas de bénéfice de cette opération, elle en profite pour faire passer le message qui lui tient à cœur. "On est encore (la France) numéro un de l'abandon de chiens. Parce qu'on ne les comprend pas, on les abandonne. L'éducation permet de corriger des choses, pour que les gens comprennent leurs chiens."

Nice, une ville où il fait bon vivre avec son chien

L'entreprise basée à Valence en Espagne n'a pas choisi Nice au hasard pour cette première opération du genre en France et le conseiller municipal Henry-Jean Servat n'en est pas peu fier. "Nice a été la première à répondre à leur appel, et a en plus été cataloguée comme meilleur ville de France où vivre avec son chien, rappelle le délégué à la Protection animale. Qu'ils commencent leur tournée en France à Nice, c'est un symbole magnifique." Le classement des villes amies des chiens a été établi par 30 millions d'amis, qui a salué notamment à Nice l'accès à la quasi totalité des parcs et à la plage pour les compagnons à quatre pattes.