Cruzy-le-Châtel : des animaux en bois sur le sentier de randonnée

Depuis un mois, sur le sentier de Cruzy-le-Châtel, des animaux en bois ont été installés par l'association Les Trois Fontaines. Une initiative qui permet de faire découvrir la faune icaunaise aux enfants.

Depuis un mois, si vous vous baladez sur les chemins de Cruzy-le-Châtel, vous pouvez voir des animaux plus vrais que nature, peints sur des panneaux de bois. C'est l'initiative de l'association du village "Les 3 Fontaines" pour sublimer le sentier des animaux, qui existe déjà depuis 4 ans.

Le sanglier et son marcassin. © Radio France - Soizic Bour

Peintre en herbe

Aux pinceaux, c'est Jacky Nault, un retraité de 68 ans et membre de l'association. "J'ai toujours aimé dessiner", explique-t-il. "Je connaissais le sentier des animaux et je me suis dit que je pourrais apporter un petit quelque chose en créant des animaux grandeur nature, qui se rapprochent le plus des vrais dans leur aspect", ajoute le retraité.

Jacky Nault a peint 14 animaux. © Radio France - Soizic Bour

Un jeu pour les enfants

Le but de ces animaux en bois, ramener les familles sur les chemins de randonnée de la région, souvent vus comme des randonnées de "grands marcheurs", de 15 ou 20 kilomètres et non adaptés aux parents avec des enfants en bas âge. Et surtout, intéresser les enfants de manière ludique, en leur proposant un jeu.

Jonathan Nonnotte, président de l'association Cruzy Terre d'Antan : "Les enfants doivent trouver les animaux en fonction de leurs empreintes, puis ils peuvent lire un panneau explicatif sur cet animal" Copier

Une rando organisée fin mai

Et ça bouge à Cruzy ! Dimanche 21 mai, une rando est organisée par les associations des Trois Fontaines et Cruzy Terre d'Antan, au départ du sentier des animaux avec des poneys et des chevaux pour découvrir les animaux des forêts. Départ 9h30 du sentier des animaux et 10 heures du stade de Cruzy pour les familles à pieds ou à vélo.