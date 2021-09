CS Nuits-Saint-Georges Rugby : et si vous achetiez votre place à vie dans la nouvelle tribune ?

Suite à la montée du club en Fédérale 1 la saison dernière, une saison largement tronquée en raison du Covid-19 au cours de laquelle il n'a joué que 5 matchs sur les 20 prévus, le Club Sportif Nuiton section Rugby a du s'équiper d'une nouvelle tribune. Dans cette division, qui correspond à la 4e au niveau national, des obligations sont en effet imposées aux clubs. Certaines ont trait notamment à la capacité d'avoir un certains nombre de places assises dans le stade.

La nouvelle tribune peut accueillir 750 supporters

Cette nouvelle tribune installée dès le mois de février dernier au Stade Jean-Morin de Nuits-Saint-Georges peut proposer jusqu'à 750 places assises. Le soucis c'est qu'elle coûte cher : 40 000 euros que l'association ne peut pas payer en totalité. Pour cela elle demande l'aide de la mairie de Nuits-Saint-Georges et de la communauté de communes.

Le président du club espère que tous "les amoureux du club" donneront un coup de main pour l'achat de cette nouvelle tribune, il espère que cette souscription rapportera au moins 10 000 euros Copier

Mais le club doit aussi "faire un effort". C'est ce que lui ont demandé ses partenaires institutionnels propriétaires des infrastructures. Voilà pourquoi le CS Nuiton lance une souscription auprès de ses supporters, souscription en ligne sur la plateforme Leetchi. Vincent Lécheneaut, le président du CS Nuits-Saint-Georges explique : "cet effort on le fait en demandant à nos supporters, à tous les sympathisants, aux mécènes à tous les amoureux du club de donner un coup de main en finançant leur place via cette plateforme participative".

Pour 25 euros, votre place à vie en tribune !

L'idée est toute simple, il s'agit de "vendre symboliquement la place à 25 euros par le biais de cette plateforme". "On choisit la place que l'on souhaite dans la tribune et cette place est ensuite attribuée à vie à la personne qui l'aura acheté. Chaque personne aura son nom, non pas sur un siège car il n'y en a pas dans cette tribune mais sur la banquette, sur lesquelles sera matérialisé l'emplacement du donateur" promet Vincent Lécheneaut.

Un joueur du XV de France a acheté sa place

Grâce à cette souscription lancée depuis deux-trois jours, le CS Nuiton espère récolter 10 000 euros. Parmi ceux qui ont déjà acheté une ou plusieurs places en tribune figurerait -selon le président du CS Nuiton- des entrepreneurs locaux et même une ancienne gloire du club, l'international Arthur Retière ex-joueur nuiton et actuel demi de mêlée ou arrière de La Rochelle en Top 14.

Le club de rugby de Nuits-Saint-Georges vous propose d'acheter votre place "à vie" pour 25 euros dans sa nouvelle tribune pour l'aider à payer cet équipement - FaceBook

Pour la petite histoire cette tribune appartenait à la Maison familiale rurale (MFR) d’Agencourt, commune limitrophe de Nuits-Saint-Georges, qui a décidé de la vendre. Elle servait aux spectacles sons et lumières que la MFR organisait. Mais depuis 2020 elle était stockée dans un hangar. Si vous n'êtes pas revenus au stade Jean-Morin depuis un moment vous aurez une bonne occasion de "tester la marchandise" dès ce samedi à l'occasion du derby de la 3e journée de Fédérale 1, le CS Nuiton reçoit Beaune à 19h. Près de 1 500 supporters sont attendus !

Retrouvez ce reportage dans la matinale de France Bleu Bourgogne ce jeudi 16 septembre 2021.