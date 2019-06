Cusset : une cagnotte pour venir en aide à une famille dont la maison a brûlé

Cusset, France

C'est probablement un court-circuit qui a provoqué l'incendie, le 23 mai dernier. Les flammes se sont propagées rapidement. Le toit a brûlé, le plancher en bois aussi ; tout s'est effondré jusqu'au rez-de-chaussée. Il ne reste plus que les murs, des poutres calcinées et le vide au-dessus des têtes. Pour le moment, la maison est interdite d'accès devant les risques d'effondrement.

Le toit a été totalement détruit - Famille Issa - Duthel

Les propriétaires venaient tout juste de terminer leur installation dans cette maison. Ils l'habitaient avec leurs plus jeunes enfants. Ils avaient aussi aménagé un dortoir pour pouvoir héberger leurs petits-enfants, une pièce pour les travaux de couture de la propriétaire. La maison du bonheur est donc partie en fumée très rapidement et tout ce qu'ils possédaient avec.

Un peu de solidarité dans un moment difficile

Leurs enfants ont donc décidé de lancer cette cagnotte sur le site leetchi, afin de parer au plus pressé. Pas question de reconstruire pour le moment mais de répondre aux besoins les plus urgents, par exemple pouvoir s'habiller alors que tous les vêtements ont brûlé. Une des filles des propriétaires devait également racheter le matériel nécessaire pour passer son CAP esthétique dans deux semaines. Les propriétaires, leurs enfants, et leurs animaux, ont été relogés provisoirement dans leur famille.

Le temps de la reconstruction viendra ensuite, une fois que les experts et les assureurs auront bouclé le dossier. Des artisans ont déjà proposé leurs services. D'autres personnes ont également donné des vêtements ou fait don de meubles. Car l'objectif de cette cagnotte n'est pas que financier, c'est aussi d'apporter un peu de solidarité autour de cette famille cussétoise. La famille qui remercie tous ceux qui ont fait preuve de générosité.