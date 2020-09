Tour de France : des collégiens montent la Planche des Belles Filles trois jours avant le contre-la-montre

Presque comme leurs aînés qui disputeront le 19 septembre la 20e et avant-dernière étape du Tour de France entre Lure et La Planche des Belles Filles, 18 collégiens ont empruntés ce mercredi une partie de la route du contre-la-montre. Les élèves de la section cyclisme sur route du collège Duplessis Deville sont partis à 9h de Faucogney (Haute-Saône), ils sont passés par Melisey, le col de la Chevestraye à plus de 5% et ils ont monté la Planche des Belles Filles.

Ravitaillement au sommet du col de la Chevestraye

Habitués à sillonner les routes du secteur, les collégiens ont gravi La Planche, dont le premier kilomètre est le plus difficile. Au sommet, ils se sont attaqués au mur d'arrivée à 20% de dénivelé. Les plus téméraires ont même enchaîné avec la Super Planche et ses 24%, sur un kilomètre.

Les collégiens dans un des virages de la montée de la Planche des Belles Filles

Pierrick, Eliot et Loïc, élèves en 3, sur la ligne d'arrivée

Pour David Collilieux, le CPE du collège, cette sortie est organisée dans le cadre de la semaine du vélo qui se déroule du 14 au 19 septembre et à l’occasion du passage du Tour de France dans le département de la Haute-Saône, mais c'est aussi un moment fort pour la cohésion du groupe. Cohésion qui a commencé à la rentrée scolaire avec de nouveaux élèves arrivés en septembre.

Les groupe dans le col de la Chevestraye.

Comme toutes les sorties vélo du collège, celle-ci a été encadrée par des bénévoles, qui sont souvent parents, et des enseignants. Avant de redescendre, toujours à vélo, les élèves ont déjeuné au sommet.

Reportage sur cette montée

En France, il n’existe que deux collèges qui proposent une section cyclisme sur route. Faucogney est l’un des deux. Le recrutement des élèves se fait dans le Grand Est, au-delà de la Bourgogne Franche-Comté. La section compte 18 élèves, dont 15 sont internes.