Un réparateur de vélo ambulant se déplace à Montpellier et à Saint-Jean-de-Védas

Pneu crevé, frein cassé ou chaînes déraillées : Jean-Luc Heiser du Cyclo Bleu peut tout réparer sur un vélo classique. Depuis cinq mois, il est réparateur de vélo ambulant. L'homme transporte sa boite à outils et se déplace avec son vélo cargo bleu à Montpellier et Saint-Jean-de-Védas. "L'idée c'est d'intervenir sur le lieu de la panne, à domicile ou au bureau du client. Donc la personne m'appelle et on convient d'un rendez-vous. Je peux également intervenir sur des urgences comme des crevaisons" explique Jean-Luc.

Il transporte sa grosse boîte à outils avec lui : "J'ai toutes les pièces nécessaires pour les premières réparations. J'ai une mallette qui contient tout ce qui est câblerie pour changer les câbles des freins et des dérailleurs." Il peut presque tout réparer : "je peux intervenir sur les freins, le remplacement de chambre à air, le remplacement de pneu. Je peux ajouter du petit matériel type porte-bagage ou sonnette."

Un réparateur de vélo ambulant

Jean-Luc se déplace dans tout Montpellier pour réparer les vélos. "Moi ça me permet de gagner du temps puisque je n'ai pas besoin de me déplacer. Avec une logistique familiale assez chargée, toutes les occasions pour optimiser le temps sont les bienvenues" raconte Vanessa, une cliente. Elle a fait venir Jean-Luc sur son lieu de travail à Antigone.

Pour elle c'était plus pratique que Jean-Luc vienne jusqu'à elle plutôt que l'inverse. Son frein arrière est cassé. Le réparateur de vélo est concentré. Il regarde les freins, les pneus, les chaines avec avec attention. "Il y a ressort qui est cassé. Deuxième gros problème : la roue est voilée, un rayon est cassé et le pneu est fissuré." Dans ce genre d'intervention, Jean-Luc ne peut pas tout réparer sur le moment. Il va commander les pièces nécessaires et revenir ultérieurement les installer. Sur des réparations plus bénignes, il peut intervenir directement lors d'un seul déplacement. Il faut compter entre 15 et 35 euros, en fonction de la complexité de la demande.

Jean-Luc Heiser du Cyclo Bleu peut intervenir sur une réparation de vélo du lundi au dimanche, de 9 h à 18 h. Il suffit de l'appeler au 07 82 72 71 56.

Jean-Luc Heiser répare les vélos à domicile ou sur le lieu de travail de ses clients. © Radio France - Morgane Guiomard