Cygnes, ragondins, perruches : ces sales bêtes qui nous envahissent

Ragondins, cygnes et autres perruches se sont installés dans nos villes, dans nos plans d'eau. Ils nous envahissent, on voudrait les chasser, mais pourtant, c'est bien nous qui sommes allés les chercher.

Sales Bêtes propose de jeter un nouveau regard sur les bestioles qui nous entourent. On est allé les chercher au bout du monde, on les a importés en Europe et, maintenant qu'ils sont installés, on voudrait les chasser.

Le cygne n'est plus mignon (du tout)

Le cygne est originaire d'Asie. Pourtant, dès le Moyen Âge, ce gracieux palmipède est importé en France pour servir d'animal d'ornement. Son rôle est alors de décorer des parcs privés ou des étangs.

Le cygne devient lui-aussi un vilain petit canard © Getty - Anita Kot

Mais les cygnes s'émancipent de ce rôle décoratif. Dans les années 1970, ils quittent les étangs privés et se reproduisent. Ils colonisent alors des lacs où leur présence n'était pas souhaitée par l'Homme. Ils piétinent des champs, répandent des déjections pleines de salmonelles et grignotent des végétaux. Rapidement, leur croissance n'est plus maîtrisée.

Le cygne est désormais référencé sur la liste des Espèces exotiques envahissantes, comme un nuisible dont il faudrait freiner la prolifération.

Le ragondin était une peluche

La mauvaise réputation du ragondin est relativement récente.

Quand ces ancêtres sauvages sont découverts au Chili, cet animal est considéré comme "tellement mignon" qu'il est importé en Europe pour être montré au public. À partir des années 1880, le ragondin est même élevé pour sa fourrure avec laquelle on fait des manteaux.

Le ragondin ressemble à une peluche © Getty - Stephan Gehrlein / 500px

Avec la crise de 1929, les élevages ne sont plus rentables et sont fermés. Les ragondins sont tués ou lâchés dans la nature. Ils se reproduisent et s'installent dans les zones humides de nos campagnes ou à proximité des villes. Dès lors, ils passent de la liste des animaux mignons à celle des détestables nuisibles.

Il est tellement nuisible aux végétaux que la lutte contre cet animal est rendue obligatoire par un arrêté ministériel du 31 juillet 2000. Triste destin pour une peluche...

La perruche menace nos oiseaux

Les perruches à collier sont originaires des forêts tropicales d’Afrique subsaharienne et de certaines terres fertiles d’Inde. Très à la mode dans les années 1970, elles sont importées en Europe et vendues comme oiseaux décoratifs, grâce (ou à cause) de leurs plumes de couleurs.

En 1974, lors d'un incident célèbre à l'aéroport d'Orly, leurs cages s'ouvrent alors que les oiseaux sont débarqués de l'avion. Une centaine d'oiseaux s'échappe et établit une colonie dans les environs de l'aéroport. Une vingtaine d'année plus tard, l'histoire se reproduit à Roissy Charles de Gaulle quand des oiseaux destinés à une animalerie s'échappent de leur conteneur.

Cette perruche s'apprête à manger les graines de vos oiseaux © Getty - Sandra Standbridge

Depuis, le nombre de perruches en liberté croit très rapidement. On compterait aujourd'hui entre 7 000 et 8 000 individus, rien qu'en Île-de-France. Sittelles, sansonnets et autres étourneaux en sont quitte pour aller nicher ailleurs. Quant à nous, il va falloir nous habituer à leurs cris et aux dégradations que ces perruches causent sur les façades.

D'autres Sales Bêtes à découvrir

