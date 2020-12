Le club de tennis de l'Anille Braye, dans l'est de la Sarthe, a publié une interview de Cyril Hanouna sur sa page Facebook, ce samedi 26 décembre. L'animateur de Touche pas à mon poste répond aux questions de Jean-Charles Rioton, éducateur sportif, dans le cadre de son projet "Vivons nos rêves".

Cyril Hanouna promet de venir dans un club de tennis sarthois si son interview fait plus de 100 000 vues

Après Vianney, Hugo Gaston ou encore Nelson Monfort, c'est au tour de Cyril Hanouna de se prêter au jeu de l'interview pour le club de tennis de l'Anille Braye, à Saint-Calais. Un entretien avec l'animateur de Touche pas à mon poste de près d'une demi-heure mené par Jean-Charles Rioton, éducateur sportif au club. Il a lancé son projet d'interviews à distance "Vivons nos rêves" fin 2019.

Un an plus tard, c'est un véritable succès. L'animateur vedette Cyril Hanouna se dit "bouillant" pour venir taper la balle à Saint-Calais. Une seule condition : la vidéo de son interview doit faire plus de 100 000 vues sur la page Facebook du club. Si le cap est dépassé, "Baba" promet un match en deux sets contre les joueurs de l'Anille Braye qui se relaieraient à chaque service.

Je suis un fou de tennis

Cyril Hanouna raconte qu'il est passionné de tennis depuis son plus jeune âge quand il habitait aux Lilas (93) à côté d'un club de tennis. Quand il n'est pas sur les plateaux de Touche pas à mon poste ou d'A prendre ou à laisser, l'animateur passe beaucoup de temps raquette à la main. "Je suis un fou de tennis", s'exclame-t-il.

Ses points forts ? "Le mental et la régularité", assure Cyril Hanouna qui compare son style de jeu avec Fabrice Santoro. "Baba" affronte régulièrement des joueurs professionnels comme Stan Wawrinka, dont il a été le coach à Roland Garros, Benoît Paire, Gael Monfils et même Novak Djokovic.