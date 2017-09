D'où viennent ces ballons bleus accrochés aux voitures à Quimper ?

Des ballons de baudruche gonflés à l’hélium ont envahi les rues de Quimper. Ils ont été accrochés aux voitures par un fournisseur d'énergie qui s'installe dans la ville.

Ils ont voulu "interpeller les habitants de Quimper de manière originale", explique Thomas Skurtis, directeur du projet :"on a envie de faire les choses différemment et d'aller au contact". Les dirigeants de Greenyellow ont frappé fort, en accrochant des ballons aux voitures. D'abord lundi, sur les quais et dans le secteur du palais de justice, puis sur un parking du centre-ville mardi.

Les équipes de la marque Greenyellow, filiale énergie du groupe Casino qui propose de l'énergie verte, sont présentes dans le centre commercial Glann Odet jusqu'à la fin de la semaine, et voulaient le faire savoir.