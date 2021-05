D'où viennent les expressions de la langue française ?

Elles sont imagées, colorées ou totalement farfelues, ce sont les expressions françaises et on cherche à connaître leurs origines.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec s'intéresse aux origines des expressions populaires. L'autrice Marie Lincourt met justement en scène ces expressions dans son roman Les jambes à son cou. Elle détaille pour nous l'origine de nos folles expressions françaises.

Avoir maille à partir

Cette expression tire son origine des dilemmes liés au partage de l'argent, au moyen âge.

À cette époque, la maille désignait la plus petite pièce de monnaie. Il était très compliqué de partager cette valeur, faute d'unité inférieure. De nos jours, comment se partager un centime quand les pièces d'un demi centime n'existent pas ?

De nos jours, cette expression désigne un conflit entre plusieurs personnes, ce conflit n'est pas forcement lié à une question d'argent.

Courir sur le haricot

On dit qu'il commence à nous courir sur le haricot de quelqu'un qui nous énerve vraiment.

Dans cette expression, il ne s'agit pas de légume puisque le haricot désigne ici l'orteil. Dans le même temps, au XVIème siècle, on utilise le verbe "courir" pour remplacer le mot "importuner". Courir sur le haricot signifie donc littéralement "marcher sur les pieds", l'expression cohabite avec "casser les pieds" qui a le même sens.

En faire tout un fromage

L'expression en faire tout un fromage veut dire qu'on donne de l'importance à quelque chose qui n'en mérite pas.

Avec cette expression, on illustre en fait l'origine du fromage. Il suffit de prendre du lait, une matière simple, dont on va compliquer la composition pour aboutir à un nouveau produit, le fromage. On a donc rendu compliqué quelque chose de simple.

Poser un lapin

Poser un lapin est l'action de ne pas se présenter à un rendez-vous. Mais pourquoi un lapin et où faut-il le poser ?

En 1880, poser quelqu'un signifiait "le faire attendre". Le lapin pour sa part désignait le refus de paiement lors de relations tarifées entre adulte consentants. Poser un lapin est l'assemblage de ces deux expressions, on fait attendre quelqu'un qui n'aura rien en dédommagement.