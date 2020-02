D'où viennent les obus découverts sur le plateau d'Aumelas par deux randonneurs ?

Aumelas - France

LIl n'y a visiblement pas de risque imminent après la découverte de plusieur devraient intervenir d'ici quelques jours, indique la gendarmerie. Ls y sont encore, entourés d'un périmètre de sécurité, en attendant l'intervention des démineurs. Quant aux deux randonneurs qui ont alerté les gendarmes, ils ne savent toujours pas exactement comment ces engins sont réapparus à la surface.

"Comme s'il avait été planté là"

C'est au bord d'un petit sentier entre le château d'Aumelas et la chapelle Saint Martin de Carbonnet, que Damien Brissac et un ami sont tombés dessus. "On y a pas touché. On s'est écarté et là on en a trouvé d'autres, posés à l'horizontal sur le sol. Le premier était à la vertical, comme s'il avait été planté là. Il y en avait _au moins 5 ou 6_."

Ces obus de mortier ont été découverts mardi 4 février sur le plateau d'Aumelas par deux randonneurs - Damien Brissac

Seconde guerre mondiale?

Comment sont ils arrivés là? Le maire d'Aumelas rappelle qu'il y avait là autrefois un centre d'exercice militaire destiné notamment à l'entraînement au tir de mortiers. Le Camp du Cardonnet.

Mais c'est une autre version que livre un passionné d'histoire locale. David Mallen, président de l'association Agde Histoire 39-45, y voit plutôt des vestiges de la seconde guerre mondiale. "A mon avis comme on est sur un point haut, les Allemands se sont servis à l'époque de mortiers, des petits canons au sol qui permettent un tir tendu. C'est pour protéger les abords de la position. Ils n'ont pas dû tirer parce qu'il n'y a _pas eu de combats dans ce secteur_. Je pense en fait qu'en 44 les Allemands dans leur fuite ont abandonné les cuisses de munitions. C'est resté sur place pendant des lustres."

Leur découverte serait selon lui consécutive à des incendies. "Quand l'armement chauffe, il explose. C'est pour ça qu'on les a retrouvés disséminés".

Pour ça aussi sans doute qu'il n'y a pas urgence à les dégager. Les démineurs devraient intervenir d'ici quelques jours, indique la gendarmerie. Leur expertise devrait lever le mystère en permettant de dater les engins.