Bretagne : d'où vient cette brume qui a gâché votre journée à la plage ?

Ce dimanche 5 septembre 2021, de nombreux Rennais ont pris la décision de se diriger vers la côte nord de la Bretagne pour profiter d'une belle journée ensoleillée. Manque de chance, la brume est venue jouer les trouble-fête sur la plupart des plages. Et le scénario se répète dans une partie de la baie de Saint-Brieuc ce lundi 6 septembre.

A 11h50 ce lundi 6 septembre 2021, la brume est bien visible au dessus de la baie de Saint-Brieuc en Bretagne. - Capture d'écran Sat24.com

A midi sur la plage des Rosaires à Plérin, près de Saint-Brieuc, une brume recouvre la plage. "On est à l'école à cinq minutes d'ici. En voyant le temps, on a décidé de venir manger à la plage et finalement en arrivant on ne voit plus la mer et le ciel bleu n'est plus là", se désolent Lucie et Flore-Anne.

Brouillard d'avection

Ce phénomène rare et aléatoire porte un nom. "Il s'agit d'un brouillard d'avection", explique Sébastien Decaux de Météo Bretagne qui y avait consacré un article détaillé au mois de juin dernier. Une mer fraîche et de l'air très doux en altitude, c'est le cocktail idéal pour former cette condensation.

C'est un vrai casse-tête pour les météorologues car il n’est pas toujours bien cerné par les modèles météo. - Sébastien Decaux, Météo Bretagne

"Cette situation peut générer _des écarts de température très importants_, pouvant atteindre 8 à 10°C sur un espace de quelques kilomètres voire sur quelques centaines de mètres".

Le brouillard d'avection expliqué par Météo Bretagne © Radio France - Johan Moison