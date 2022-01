D'où vient l'épisode de neige industrielle qui touche Châteauroux depuis quelques jours ?

Si vous habitez Châteauroux et ses environs, vous n'avez pas pu manquer le petit manteau neigeux qui recouvre les routes, trottoirs et voitures ces derniers jours. Depuis mardi 25 janvier, un épisode de neige très localisé touche la ville et son agglomération. En cause, des conditions météorologiques favorables mais aussi et surtout la pollution car il s'agit en réalité de neige ... industrielle !

D'où vient cette neige industrielle ? Florentin Cayrouse est prévisionniste et administrateur de l'association Météo Centre Copier

D'où vient la neige industrielle ?

À l'origine de cette jolie poudreuse, il y a en fait un anticyclone qui est bloqué sur la France. C'est cet anticyclone qui envoie de l'humidité dans les couches basses de l'atmosphère sur le nord de la France et la région Centre-Val de Loire, nous explique Florentin Cayrouse. "Cette humidité va être bloquée avec le froid près du sol. Les particules de pollution vont jouer le rôle de noyaux de condensation et ces petites gouttelettes d'eau vont devenir des flocons de neige" explique celui qui est prévisionniste et administrateur de l'association Météo Centre.

Un phénomène très localisé

Parce qu'il est lié à la pollution, le phénomène est très localisé ainsi, "si on prend l'exemple de Châteauroux, c'est souvent la partie ouest et sud de l'agglomération qui est touchée, notamment la partie ouest, puisqu'on retrouve souvent des usines, et des polluants avec les voitures qui y circulent énormément sur la rocade" précise Florentin Cayrouse. Le phénomène est extrêmement localisé, il est tombé par exemple 3 à 4 centimètres de neige sur la zone Cap-Sud à Saint-Maur ce jeudi 27 janvier, "une chute de neige industrielle exceptionnelle" note d'ailleurs le prévisionniste de Météo Centre.

Un révélateur de la qualité de l'air

Cette neige est un peu, en quelques sortes, artificielle mais surtout elle est révélatrice de la qualité de l'air or, selon Florentin Cayrouse, "actuellement, dans notre atmosphère, on a des brouillards, des polluants et des conditions froides en basse couche, près du sol ces jours ci. Notamment en début de semaine, on avait un fort épisode de pollution, un pic de pollution. Là, ça va un peu mieux,. Mais il reste des polluants dans l'atmosphère, et comme il y a beaucoup d'humidité en basse couche encore, ça favorise cette neige industrielle", explique-t-il tout en précisant que le phénomène devrait diminuer dans les prochains jours.

Reste qu'en attendant, il est déconseillé de consommer, cela va de soi, ou de jouer avec cette neige qui est non seulement de mauvaise qualité, mais aussi polluée.