D'ou vient la tradition du poisson d'avril?

Yonne, France

Comment cette date a-t-elle été choisie

Il y a plusieurs hypothèses, mais celle qui revient le plus souvent est liée au changement de calendrier. Au Moyen-âge, la nouvelle année ne commençait pas à la même date pour tous. D'un pays, d'une région, voire d'une ville à l'autre, l'année pouvait débuter à Noel, le 1er mars ou encore le 1er Avril. Ce n'est qu'en 1564 en France que Charles IX impose la date du 1er janvier comme premier jour de l'année. Une date étendue à tous les pays chrétiens vingt ans plus tard par le pape Grégoire XIII. Mais à cette époque, l'information met du temps à se répandre. Du coup, certaines personnes ont continué de célébrer la nouvelle année le 1er avril. Et c'est pour se moquer d'eux que ce jour-là, les gens ont commencé à faire des farces.

Pourquoi le poisson est associé 1er avril

Là aussi plusieurs versions. Les plus croyants avancent que le poisson a été choisi car en période de Carême (comme c'est souvent le cas le 1er avril) il n'est permis de manger que du poisson qui n'est pas considéré comme de la viande. D'autres l'associent à l'ouverture ou la fermeture de la pêche et ce jour-là, la tradition voulait qu'un hareng soit offert aux pécheurs. Un poisson mort accroché dans le dos de ces derniers remplacé au fil du temps par des poissons en papier. D'autres enfin assurent que le poisson a été choisi en référence au signe du zodiaque. Le signe du poisson est le dernier signe de l'hiver.

Mon palmarès des plus beaux canulars

L'arbre à spaghettis cultivé en Suisse annoncé par la BBC en 1957.

Le déménagement de la tour d'Eiffel à Marne-la-vallée dans le parc Eurodisney, annoncé le 1er avril 1986 par le journal le parisien.

Un burger pour gaucher a piégé de nombreux américains en 1998 et puis en 2009 Michel Cymès annonce dans le magazine de la santé, la mise au point d'un carburant à base de graisse humaine issue de liposuccions.

France Bleu Auxerre a aussi réussi de beaux poissons d’Avril :

En 2015, nous vous avions annoncé la venue du pape François à Vézelay avec la complicité de Bernard Lecomte, spécialiste du Vatican et d'Hubert Barbieux le maire de Vézelay. Et puis il y a deux ans, vous avez été très nombreux à réagir à la découverte d'or à Guédelon. Alex, carrier sur le chantier et Maryline Martin la responsable du site s'étaient prêtés au jeu. Un reportage vu et entendu par 260 000 personnes et partagé plus de mille fois sur les réseaux sociaux. Un record