Dambach-la-Ville au palmarès 2021 du "Prix de la France moche"

Il y a des prix qui font plus plaisir que d'autres... Quatre villes dont une du Bas-Rhin sont épinglés ce vendredi par l'association Paysages de France, qui a dévoilé son palmarès 2021 de la "France Moche". L'association a pour objet de "protéger, réhabiliter et valoriser les paysages urbains et non urbains", et lutte notamment contre la pollution visuelle due aux panneaux publicitaires dans les ville.

Parmi les lauréats, Dambach-la-Ville, qui obtient un prix dans la catégorie "Mise en valeur du patrimoine", avec une photo envoyée par un adhérent de l'association qui montre l'entrée de la ville.

L'association précise que "les maires de ces quatre communes ont été félicités pour l'obtention de leur prix, tout en leur signalant qu'ils avaient les moyens de combattre cette invasion publicitaire à fort impact sur les paysages du quotidien". Claude Hauller, le maire de Dambach-la-Ville, n'a pas souhaité réagir.