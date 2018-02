Cambrai, France

Sur sa table de cuisine, Danièle étale tous ses souvenirs, photos dédicacées, articles de journaux, pass d'entrée aux émissions. La première fois, c'était en 1986 pour Tournez Manège !, elle avait réussi à dégoter deux places, et depuis elle n'a jamais arrêté. Sacrée soirée avec Jean-Pierre Foucault et Gainsbourg (revoyez les images culte plus bas), Attention à la marche, Vivement Dimanche, etc. Sa dernière émission c'était The Voice en novembre : sept heures de tournage mais 500 spectateurs et "une journée fabuleuse qu'elle n'oubliera pas."

Elle a aussi participé à une émission avec Laurence Boccolini à qui elle a apporté des bêtises de Cambrai. Ses chouchous ce sont Jean-Luc Reichmann et Michel Drucker qui viennent à chaque fin d'émission parler au public, jusque dans le bus pour l'animateur de Vivement Dimanche, s'amuse Danièle. En revanche, elle a été déçue par Christophe Dechavanne qui part juste après les émissions.

Copine avec les chauffeurs de salle

La retraitée ultra dynamique part à chaque fois en bus pour une excursion à Paris qui comprend un arrêt obligatoire dans une émission de télé. Elle adorel'ambiance, les chauffeurs de salle qui, tour à tour, la font applaudir, rire, chanter. Un vrai moment de détente pour Danièle.

Danièle est particulièrement fan de Jean-Luc Reichmann. © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Et la retraitée est devenue une petite star sur les plateaux de télévision car, depuis des années, elle vient en costume de country, avec sa chemise à carreaux, bandana, bolero, avec ses lunettes rouges. On la remarque facilement et, avec sa gouaille, elle est est devenue copine avec des chauffeurs de salle comme Bruno de TF1 qui la présente à tout le monde. Elle ainsi pu rencontrer Nikos Aliagas qui a esquissé quelques pas de country devant elle.

Danièle compte bien continuer ses escapades parisiennes et télévisuelles. Son rêve, ce serait d'assister à Danse avec les stars pour voir Fauve Hautot qu'elle admire.