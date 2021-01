Danielle, collectionneuse de fèves depuis 18 ans à Saint-Sylvestre : "Je marche au coup de coeur"

Danielle a commencé sa collection de fèves il y a 18 ans, "un peu par hasard", concède-t-elle. "Un jour, j’ai donné un chien à quelqu’un, qui avait beaucoup de fèves en double et qui m’a demandé si j’en voulais. Il m’en a donné et j'ai commencé comme ça", raconte Danielle.

« Je peux passer des journées sur Internet », Danielle Coquillet

Depuis, elle ne s'est pas arrêtée, et collectionne les séries de fèves : "Chaque fève construite fait partie d'une série de plusieurs fèves du même thème. Et je ne m'arrête que quand j'ai fini ma série."

Dans ses armoires accrochées au mur de son salon, elle a exposé toutes ses trouvailles : des collections de signes du zodiaque, de personnages de Star Wars, de sirènes, de pâtisseries. Et pour dénicher tous ces trésors, elle passe parfois des journées sur Internet : "Mon mari me demande souvent si j'ai bientôt fini, je ne me rend pas compte des heures qui passent", rigole-t-elle.

Une collection Star Wars © Radio France - Claire Guédon

« Je marche au coup de cœur »

Quand on lui demande quelles sont ses fèves préférées, Danielle ne sait pas choisir : "Je les aime toutes. Je marche au coup de coeur, quand j'en vois une qui me plaît, je veux absolument l'avoir", avoue-t-elle, "quand je trouve enfin les pièces qui me manquent, je suis tellement satisfaite." Son autre plaisir, c'est de sortir ses collections de temps en temps, et de les observer. "Régulièrement, je les sors toutes, je les pose sur ma table pendant deux ou trois jours, et je les contemple", raconte Danielle.

200 euros par an

Un hobby qui a tout de même un prix. Danielle s'est fixé un budget annuel pour ses achats, "pas plus de 200 euros." Les prix peuvent vite monter, même si généralement, les fèves se trouvent pour quelques dizaines de centimes l’unité sur les sites d'occasion, il lui arrive d'en acheter des plus précieuses : "J'ai déjà dépensé 10 euros pour une fève marquée, elles sont assez uniques", explique Danielle, elle en a même déjà vu sur Internet qui coûtent plus de 40 euros.

Ce qui fait bien rire Danielle, c'est qu'elle n'a même pas d'attirance particulière pour la tradition de la galette : "Je n'aime pas particulièrement ça. Quand j’en achète, c’est plutôt mon mari qui la mange", ricane-t-elle. Une autre de ses malices, c’est d’avoir contaminé sa sœur et sa belle-sœur : "Elles ont commencé leurs propres collections quand elles ont vu la mienne", s’amuse Danielle.

Elle attend maintenant ses trois prochaines collections : des bûches de Noël, des bonshommes de neige et des cornets de glace.