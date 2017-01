Danjoutin : le club de foot crée son album Panini

Il n'y a pas que les stars du football qui ont droit à leurs vignettes autocollantes pour collectionneurs. Sur le modèle des albums Panini, celui de l'ASDAM, l'Association Sportive Danjoutin-Andelnans-Meroux, fait un carton.

L’idée d’éditer un album à l’effigie du club du district de Belfort-Montbéliard a été lancée l’automne dernier. La photo des 320 licenciés de l'ASDAM et de leurs dirigeants est désormais disponibles sous forme de vignettes autocollantes, sur le même modèle que les célèbres vignettes «Panini ». Chaque pochette contient cinq photos.

En rupture de stock

En moins d'un mois, 2.700 pochettes de vignettes autocollantes ont déjà été vendues. Le club est en rupture de stock et ne peut plus répondre aux attentes dans l'immédiat. Du coup, 900 nouvelles pochettes ont été commandées. La livraison est prévue dans les jours à venir. « Quand nous sommes allés chercher les cartons, je n’aurais jamais cru qu’on allait vendre tout ça. C’est parti comme des petits pains », explique Claude Oeuvrard, dirigeant à l'ASDAM. « P’tit Claude », comme on le surnomme au club, se charge de la vente des pochettes à la buvette.

L’objectif de cet album est clair. « C’est de faire connaître le club aux parents. Du président aux entraîneurs, en passant par l’ensemble des licenciés. Cela crée une émulation et permet aussi aux enfants de communiquer entre eux », explique Cédric Marchetti, l’un des dirigeants à l’origine de cette opération.

" Les parents nous disent que c'est une super idée » - Cédric Marchetti, dirigeant à l'ASDAM.

« Chacun veut avoir sa vignette dans l’album. D’ailleurs, je n’ai toujours pas trouvé la mienne mais avec le jeu des échanges, les doubles, triples, on y arrive toujours », se rassure celui qui entraîne l'équipe première seniors et les U9 (les moins de 9 ans).

On s’échange les doubles entre deux entraînements

Les jeunes joueurs de l’ASDAM se sont pris au jeu et la collection des vignettes connaît un grand succès. « Regardez, je suis là, le numéro 104 », sourit Enzo qui garde les buts des U9,. Fier, Keylian, 10 ans, l’est tout autant. « J’ai déjà plus de la moitié de l'album rempli. J’ai eu ma vignette dans la première pochette que j'ai achetée. J’ai aussi celle de mon père, dirigeant et joueur, et celle de ma sœur qui s’entraîne avec les filles. À part maman, qui n’est pas au club, tout le monde est dans l’album », s’amuse le jeune milieu gauche des U11.

Pour financer les tournois de fin de saison

Joueurs et dirigeants ont tous été photographiés en novembre dernier par un professionnel mis à disposition pendant deux après-midi par la société suisse qui édite l'album et les vignettes de l’ASDAM. Le club ne prend qu'un petit pourcentage sur les ventes (10%). L'argent servira notamment à financer des déplacements pour des tournois de fin de saison des équipes jeunes.