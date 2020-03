Dans ces résidences seniors, des ateliers pour tester la réalité virtuelle

Des ateliers pour tester des tablettes tactiles géantes ou des casques de réalité virtuelle : dans les résidences Espace et Vie, les seniors s'initient aux nouveaux outils numériques. Au-delà de l'aspect ludique, il s'agit de renforcer le lien social et de diminuer l'anxiété.

Un saut en parachute, une virée en mer pour de la pêche à la coquille, ou encore un survol en hélicoptère du Tour de Bretagne cycliste : voilà quelques uns des voyages proposés en réalité virtuelle aux habitants des résidences seniors Espace & Vie lors d'ateliers numériques. La société Live-Out, basée à Saint-Brieuc, a conçu un système transportable, permettant à chaque résidence de l'installer pour quelques heures.

Apaiser et relaxer

Marie-Claude s'installe dans le fauteuil, place le casque sur ses yeux et ses oreilles. C'est la première fois qu'elle découvre la réalité virtuelle. Pas question de faire les choses à moitié : elle s'élance en parachute. "Mon petit-fils a eu un saut en parachute, du coup son père a sauté aussi ! Je peux voir un peu ce qu'ils ont ressenti comme ça. À mon âge, il n'est pas question que je saute pour de vrai", plaisante-t-elle.

Après quelques minutes en immersion visuelle, elle a le sourire : "j'avais peur de tourner la tête ou de ne pas être à l'aise, mais pas de problème !". Pas trop de sensations fortes, "ça a été pensé pour répondre aux besoins de nos résidents", précise Céline Lebaube, chargée du développement des résidences Espace et Vie de Brest et Guidel. Annie s'est laissée tenter par une balade en ski, "sur une piste noire car je n'ai jamais osé m'y risquer ! Je n'ai pas perdu de vue que c'est virtuel mais ça reste plaisant !".

De son côté, Yvette a simplement "demandé à voir la mer". "Ça m'a fait du bien. Je n'y vais plus depuis le décès de mon mari, ça fait un bon moment", souffle la retraitée. "Il y a un aspect ludique, mais on observe aussi clairement une _réduction de l'anxiété chez les personnes qui peuvent pendant quelques minutes de nouveau voyager_, voir un tas d'autres paysages", explique Céline Lebaube.

Renforcer les liens

Au-delà du casque de réalité virtuelle, les résidents peuvent aussi tester une grande table de jeux tactiles. "Jouer aux échecs ou au mastermind sur une table tactile, c'est _plus facile pour certaines personnes âgées qui ont des soucis de préhension_, pour attraper les pièces, indique Sylvain Guesnery de la société Mobile France. C'est plus ludique, l'écran est beaucoup plus grand donc même les personnes avec des déficiences visuelles peuvent jouer ".

Une table de jeux tactile a été développée à destination des seniors © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Les résidences Espace & Vie souhaitent dans l'idéal développer ce genre d'ateliers numériques. "Ce genre d'outils peut _renforcer le lien social car cela crée de l'échange et du partage_, estime Céline Lebaube. Apprendre à les utiliser ensemble, c'est plus ludique et on ose davantage se lancer".