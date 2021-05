Dans cette école mayennaise, à Montjean, les élèves apprennent les leçons en faisant du vélo

Faire du vélo en classe, ça aide à se concentrer. Etonnant constat fait par les enseignants de l'école privée Sainte-Anne à Montjean, dans le Sud-Mayenne. L'établissement a investi deux vélos-bureaux installés dans la classe et à tour de rôle, les élèves pédalent tout en suivant les cours. Un outil qui permet aux élèves d'être plus attentifs en classe.

Camille, élève de CE2, est vissée sur son vélo-bureau et visiblement elle a l'air ravie : "ça dégourdit les jambes, ça fait du bien". Pour Lucie, en CM1, sa concentration a augmenté grâce à cette méthode, même si le soir elle ressent quelques courbatures : "ça me détend et on est davantage concentré. J'avoue que parfois c'est un peu fatigant".

Magalie Leroyer, l'institutrice à l'origine de ce projet innovant et inédit en Mayenne, avait déjà mis en place des cours de yoga pour canaliser les enfants. C'est sur internet qu'elle a découvert les vélos-bureau : "les enfants ont besoin de bouger. Dès qu'ils sont installés sur la machine, ils bougent leurs pieds et ils arrivent alors à canaliser leur corps et l'esprit est alors tout à fait libre pour apprendre. Ils participent mieux aux travaux, à l'oral comme à l'écrit. Ils y vont quand ils en ont besoin. Ils en ont tous envie alors il y a des créneaux pour chacun".

Un vélo-bureau est pratique également pour faire du sport, pour se dépenser en pleine crise sanitaire, une période où les activités physiques sont limitées. L'initiative est une telle réussite que l'école Sainte-Anne envisage d'acheter d'autres vélos-bureaux dans les prochains mois.