Dans cette ferme haut-savoyarde : amenez votre sapin, les chèvres s'occupent du reste

A la Chèvrerie de Choisy, près d'Annecy, c'est l'heure du repas pour les 45 chèvres et 6 boucs d'Aurore Mossière. "Cela vous plait ? C'est trop cool un sapin". L'éleveuse entre dans chaque enclos, dépose un sapin au milieu... effet garanti ! En quelques secondes, les chèvres se bousculent pour manger les épines.

Aurore met un sapin dans l'enclos © Radio France - Luc Chemla

Chèvres et boucs dévorent les sapins © Radio France - Luc Chemla

Les chèvres mangent les épines et petites branches du sapin © Radio France - Luc Chemla

Bénéfique pour la santé des chèvres

L'éleveuse de 30 ans, ancienne comptable, a repris en janvier 2019 la ferme de son père. Elle produit des crottins, du fromage blanc, des yaourts. Après avoir fait un test l'an dernier avec les sapins de ses proches, c'est la première année qu'elle propose cette solution à sa clientèle : récupérer les sapins de Noël puis les donner à ses chèvres et boucs.

La Chèvrerie de Choisy, près d'Annecy © Radio France - Luc Chemla

L'entrée de la Chèvrerie de Choisy, près d'Annecy © Radio France - Luc Chemla

"J'ai bouquiné, j'aime bien tout ce qui touche à la nature, je suis en passage bio, du coup je m'intéresse aux plantes, à l'aromathérapie, phytothérapie... J'ai vu un article et je me suis dit pourquoi pas essayer. Cela a plein d'effet, de vitamines, d'oligo-éléments, ça fait aussi vermifuge, ça évite d'utiliser des produits pharmaceutiques. Et puis ils aiment bien, ils sont à fond."

"Super pour initier les enfants au recyclage"

Et pour le constater, il suffit de regarder les "carcasses" des sapins à l'entrée de la ferme ! Bonne nouvelle, de nouveaux arrivent... cela fait d'ailleurs des heureux, Arthur 3 ans et Jules 5 ans, venus de la Balme-de-Sillingy.

Branche de sapin à la main ils courent partout dans la ferme pour nourrir les chèvres. "Tenez les chèvres !". Leur père retient le côté éducatif. "C'est super sympa, ça les initie au recyclage, c'est un sujet de société donc c'est vraiment intéressant pour eux. L'apprentissage se fait tout de suite c'est super. Et grâce aux chèvres, la pilule de noël passe plus facilement."

Jules, 5 ans, se régale à nourrir les chèvres © Radio France - Luc Chemla

Cette initiative permet également à Aurore Mossière de se faire connaître, notamment auprès de Camille, une Annécienne. "Je ne savais pas du tout qu'il y avait une chèvrerie par là et pourtant ça fait une dizaine d'année que je suis dans la région. Je n'avais pas eu cette bonne idée avant, on va même pousser nos voisins à venir déposer leur sapin."

Et il n'y a pas que le sapin, Aurore donne également à ses chèvres et boucs des feuilles de houx.