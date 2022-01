Dans l'Oise, le village de Loueuse crée un passage piéton pour les canards

La sécurisation des rues pour les piétons est une question qui se pose à de nombreuses municipalités. Celle de Loueuse a en plus du faire face à un cas assez particulier : celui des canards d'une ferme au centre du village.

Pour rejoindre la mare qui borde l'église, les palmipèdes n'ont que la rue à traverser depuis leur basse-cour. Mais c'est déjà une épreuve en soi : "Plusieurs canards ont fini sous les roues des voitures", reconnait l'adjoint au maire, Eric Frontice.

De nombreux canards ont fini sous les roues des véhicules qui traversent régulièrement le village. © Radio France - Bastien Roques

Protéger les canards mais aussi les habitants

D'où l'idée il y a un an de créer un passage piétons pour canards. La réalisation est des plus simples : des empreintes de canard, à la peinture blanche, qui traversent la route dans un sens et dans l'autre à la sortie de la ferme. "On s'est dit qu'en faisant un passage clouté pour canards, ça pourrait faire ralentir les voitures, pour la sécurité des canards, mais aussi des habitants".

Pour l'adjoint au maire Eric Frontice (au centre), le but est aussi d'assurer la sécurité des habitants © Radio France - Bastien Roques

Le spectacle a de quoi étonner les conducteurs... et c'est bien le but : "Je ne pense pas que les automobilistes ralentissent à cause des canards, mais plutôt par _la curiosité de voir cela sur la route_." Un panneau artisanal a aussi été installé quelques mètres en amont pour prévenir les conducteurs.

Un habitant du village a aussi créé un panneau pour alerter les conducteurs © Radio France - Bastien Roques

Les enfants du village mis à contribution

Ce sont les enfants du village qui se sont chargés avec joie de dessiner les empreintes au pochoir. Clémentine, 7 ans, tient beaucoup à ces canards. "_Je viens leur donner du pain des fois_. Avec les autres enfants du village, on avait un bout de carton, dessus il y avait des pattes de canard. On avait pris de la bombe et avec ça on a fait le passage piétons".

Avec ce passage directement à la sortie de leur ferme, les canards peuvent difficlement manquer le passage qui leur est destiné. © Radio France - Bastien Roques

Pour sa maman, Agnès, c'est une très bonne idée : "Je trouve que c'est bien parce que j'ai vu plusieurs fois sur cette route les canards se faire écraser ou passer sous les voitures et être un peu abimés. Donc ça peut être une bonne idée pour faire ralentir les gens même si tous ne le font pas forcément".

Plus sereins, certains canards ont même commencé à couver leur nid autour de la mare. © Radio France - Bastien Roques

Les accidents arrivent encore mais sont nettement plus rares, d'après la mairie de Loueuse.