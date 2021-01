Dans l'Orne, un mystérieux coffre-fort livre ses secrets... enfouis pendant 40 ans

Une semaine après son appel à témoin lancé sur les réseaux sociaux et dans les médias, Philippe Esvelin est arrivé en début d'après midi ce vendredi à Sévigny, près d'Argentan dans l'Orne. 1200 kms "avalés" en voiture en deux jours pour ramener la précieuse cargaison qu'il a soigneusement emballée. Et qu'il déballe avec d'infinies précautions sous les yeux émus de son propriétaire, Christian Hervault.

Le coffre-fort contenait des médailles militaires de la guerre 14-18 appartenant au grand-père de Christian Hervault, divers documents administratifs, des télégrammes, deux lettres encore cachetées contenant le testament de ses parents et une lettre très émouvante dans laquelle son père Jean, prisonnier de guerre en Allemagne, annonce qu'il vient d'être libéré par les Américains. Cette histoire, Christian Hervault la connaissait, mais c'est le regard rougi par l'émotion qu'il découvre les mots écrits par son père.

Ma chère Maman, peut-être recevras-tu cette lettre. Si oui, tu sauras que je suis vivant. Que j'ai passé aux travers et que j'attends "tranquillement" mon rapatriement. Enfin je vais te revoir...

Pas de pièces d'or ni de bijoux dans le coffre-fort.. mais des médailles militaires, des documents administratifs et des lettres très émouvantes. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Pourtant ce coffre-fort qui se trouvait dans la droguerie familiale à Argentan, Christian Hervault le connaissait bien. "On passait devant quatre cinq fois par jour" se souvient-il. Mais on avait perdu la clé d'un petit compartiment qui a donc gardé ses secrets pendant de longues années. Et puis ce coffre a été vendu. Philippe Esvelin, qui habitait alors à Caen, l'a acheté il y a 17 ans. Et il y a quelques jours, une petite clé dégotée dans une brocante du Var où il vit désormais, lui a permis de l'ouvrir. Miraculeusement !

Seul le contenu a été ramené dans l'Orne... le coffre lui reste dans le Var ! Trop lourd à transporter...

Le Varois s'est alors mis en tête de retrouver le propriétaire de tous ces documents oubliés. Grâce aux réseaux sociaux et à France Bleu, il a réussi à contacter Christian Hervault. Et même pas une semaine après, il a fait la route pour venir ramener le "trésor". Le coffre lui est resté dans le Var, et le restera... "250 kilos c'était trop lourd à ramener" s'excuse Philippe Esvelin. Mais pour Christian Ervault, l'essentiel est entre ses mains, ces documents qu'il va désormais soigneusement classer et qui permettent d'éclairer des "morceaux de l'histoire familiale qui manquaient".