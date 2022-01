EN IMAGES - Dans l'Orne, une association coupe un chêne à la hache pour construire une pirogue du Néolithique

Il suffit de faire quelques centaines de pas dans la forêt domaniale de Bourse, près de Neuilly-le-Bisson (au nord-est d'Alençon, dans l'Orne), pour tomber sur un grand chêne, de près de 35 mètres de hauteur et 90 cm de diamètre. C'est cet arbre qui servira à la construction d'une pirogue du Néolithique. Son abattage a commencé vendredi 21 janvier et s'est achevé le lendemain en fin de matinée.

L'arbre qui servira de pirogue a été choisi dans la parcelle 35 de la forêt domaniale de Bourse, à Neuilly-le-Bisson (Orne). © Radio France - Marie Martirossian

Au pied de l'arbre, Philippe Guillonnet et Paul Bacoup s'activent à coups de hache, pour abattre le grand chêne. "C'est clair que ça demande de la concentration, de l'énergie et puis de l'endurance, sourit Philippe Guillonnet, médiateur spécialiste de la Préhistoire, là on est parti pour plusieurs heures de bûcheronnage en mode néolithique."

Au moins 10 heures de travail à la hache

Ce projet est mené par l'association Koruc, un ensemble d'archéologues et de bénévoles qui étudie depuis des années les modes de vie et de déplacement maritime des hommes et des femmes durant la Préhistoire.

Sur le tronc du chêne, on peut voir les nombreuses encoches correspondant aux coups de hache effectués pour abattre l'arbre. © Radio France - Marie Martirossian

Ici, pas de tronçonneuse électrique évidemment, mais des répliques d'outils du Néolithique, la dernière période de la Préhistoire (-5800 à -2500 ans avant J.C.). "On utilise des haches avec un manche en bois et une lame qui a été polie afin d'être plus coupante et plus solide", explique Philippe Guillonnet.

Les outils utilisés sont des haches et des herminettes, des répliques du Néolithique. © Radio France - Marie Martirossian

Pour construire une bonne pirogue, il a d'abord fallu choisir le bon arbre. C'est Marylène Galodé, garde-forestier dans la forêt domaniale de Bourse, qui s'en est chargé. "L'association Koruc recherchait un chêne avec des caractéristiques bien précises, en termes de hauteur, de diamètres, alors j'ai axé ma recherche sur les parcelles de la forêt dites en régénération, des endroits où on cherche à remplacer les arbres adultes par de plus petits arbres," explique-t-elle. "J'ai donc trouvé sur la parcelle 35, deux chênes qui correspondaient et l'association a choisi celui-ci."

Objectif : en apprendre plus sur les modes de vie au Néolithique

A travers la construction de cette pirogue, l'objectif de l'association Koruc est double : faire de la médiation auprès du grand public sur les techniques de construction et de déplacement des hommes de la Préhistoire. Mais c'est aussi "de pouvoir reconstituer de nombreux aspects de la vie quotidienne de nos ancêtres, dans des domaines qui n'ont pas laissé de traces et qui demeurent encore mystérieux pour les archéologues", explique Vincent Bernard, archéologue, chercheur au CNRS et président de l'association. "Comment les hommes du Néolithique abattaient-ils les arbres ? Les outils qu'ils utilisaient, qu'on peut voir dans les musées, sont-ils vraiment efficaces ? Avec ce projet, on constate en pratique que ces haches sont solides, et qu'elles coupent bien."

Il aura fallu près de 10 heures aux archéologues pour abattre ce chêne à la hache. © Radio France - Marie Martirossian

Il a fallu au total près de 10 heures pour réaliser l'abattage de ce grand chêne de 35 mètres de hauteur. La prochaine étape consistera à transporter la grume jusqu'en Bretagne, où la pirogue sera construite. La mise à l'eau est prévue cet été au cours de fêtes nautiques.