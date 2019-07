Dans l'Yonne, ils pédalent pour voir un film

Auxerre, France

Du cinéma en plein air et un peu de sport, c'est le programme proposé cet été par l'association Cinécyclo. Basée à Dijon, l'association de cinéma itinérant promène son barnum tout l'été en Bourgogne et propose des séances gratuites. A na nuit tombée, en plein air, les spectateurs pourront découvrir un documentaire sur le premier parachutage dans le Morvan. Pour cela, les spectateurs vont devoir pédaler et se relayer pour fournir l'énergie nécessaire à la projection.

J'ai commencé avec un de mes enfants, il aime le cinéma et il aime le vélo - Karine, une bénévole de l'association

Un vélo, une toile de tente en guise d'écran, Cinécyclo n'a besoin de rien d'autres pour projeter ses documentaires, excepté les jambes du public ou celles des bénévoles qui soutiennent l'association comme Karine, une auxerroise: " j'ai trouvé formidable que l'on puisse projeter des films où il n'y avait pas d'électricité. Au départ la première projection a eu lieu au Sénégal. Je me suis dit que je ferai cela avec un de mes enfants. Il aime le _cinéma_, il aime le vélo. C'est parti comme ça."

Un spectateur en action lors de la projection à Anost en Côte-d'Or © Radio France - Isabelle Rose

Pas besoin d'être un grand sportif- Karine, une bénévole de l'association

Chaque jour, Karine et son fils découvrent un nouveau site chargé d'histoire. "Ça permet de faire vivre les gestes et les savoirs-faire des habitants," affirme Cléa de l'association Cinécyclo. "Et pas besoin d'être un grand sportif, il faut pédaler doucement, à un petit rythme," indique Karine.

Après Quarré-les-Tombes, la prochaine projection de Cinécyclo aura lieu le 25 juillet aux ponts de Pierre-Perthuis près de Vézelay