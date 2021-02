Dans la Manche, le maire de Tessy-Bocage slame ses voeux 2021

"Pour vous souhaiter la bonne année, j'avais, je l'avoue, pas trop d'idées..." C'est ainsi, paradoxalement, que démarre la vidéo des voeux de Michel Richard. Le maire de Tessy-Bocage a décidé de s'adresser à la population de manière poétique cette année :

Le maire y fait d'ailleurs une dédicace à l'artiste Grand Corps Malade.

Tous ensemble on s'en sortira

Et c'sale covid on l'oubliera

Du fond du coeur, mes chers Tessyais

Je vous souhaite une bonne année

Et bientôt on pourra s'embrasser

Sans c' foutu masque sur le nez...