Dans la Manche, un prêtre bénit les champs depuis le ciel en ce jour de l'Ascension

" J'ai l'étole, le goupillon, le bénitier et cinq litres d'eau bénite, je suis prêt ", lance Pascal Burnel, vêtu de son aube de prêtre par dessus son blouson, au moment de démarrer le moteur de l'ULM. Le curé de la paroisse de Canisy, dans le centre-Manche, a choisi de "bénir les terres, les animaux et les habitants" depuis le ciel, de "leur envoyer un signe" en ce jour de l'Ascension, "le jour où on peut monter au ciel", sourit-il.

Il a décollé peu avant 15h de l'aérodrome de Bréville-sur-Mer, près de Granville et a survolé "onze communes et treize clochers" de sa paroisse.

Cinq litres d'eau bénite à bord

Il avait déjà entendu parler d'une bénédiction par avion, alors pourquoi pas, s'est dit le curé du centre-Manche pour "ne laisser personne de côté".

Il fait revivre à sa manière les rogations, ses processions et bénédictions des terres, qui avaient lieu les trois jours précédant l'Ascension. "Il y avait des bonnes choses dans le passé et puis, la campagne a besoin d'eau, de soleil et peut-être plus qu'hier, de la bénédiction de Dieu !"