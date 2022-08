Dans le Béarn, un guide pour bien déféquer en montagne

Dans le viseur des accompagnateurs en montagne en vallée d'Ossau : les monticules de papier toilette retrouvés en bordure des sentiers ou derrière les rochers. Pour responsabiliser la population et rappeler "qu'en montagne, on ne fait pas n'importe quoi", l'équipe du Bureau Montagne Caminam a édité, au dos de son programme pour l'été 2022, une affiche spéciale : "Comment faire caca en montagne ?"

Pierre Vidal est accompagnateur en montagne en vallée d'Ossau. Pour lui, "cette affiche, c'était pour le côté humour, mais sur le flyer on rappelle aussi qu'avant d'aller en montagne il faut faire attention à la météo, être chaussé comme il faut, suivre les chemins..."

Parmi les conseils de Caminam : ne pas se soulager directement sur les chemins. "Quand on est un renard c'est possible, mais quand on est un humain, c'est bien d'aller un peu plus loin", ironise Pierre Vidal. Quant au papier, l'accompagnateur précise que la meilleure idée est de le glisser dans un sac poubelle à jeter à la maison. Autre possibilité : "se laver à l'eau fraîche dans un petit ruisseau, ça peut être sympa".