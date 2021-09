Dans le bowl de Marseille, il va tenter un marathon en roller pour les enfants malades du cancer

Si vous ne connaissez pas le monde du roller, son nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, Kévin Quintin est un champion multi médaillé dans plusieurs disciplines de roller : champion de France (1998, 2006, 2011), champion d'Europe (1997, 2002, 2005) et champion du monde (1996, 2007, 2009, 2010 à 2013 et 2017). Ce jeudi, ce Marseillais de 38 ans, va tenter une première mondiale : parcourir un marathon (42,195 km) en roller dans le célèbre skatepark du Prado à Marseille. Pour réussir son pari, Kévin va réaliser 211 fois une boucle de 200 mètres spécialement élaborée dans les courbes du Bowl. "Je me suis préparé pour cet exercice inédit", explique le champion, "car c'est une façon inédite d'utiliser cet espace, un peu comme un circuit".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Un "enfant du Bowl"

Kévin Quintin a choisi ce skatepark de Marseille parce qu'il est un "enfant du Bowl" comme il dit, i la réalisé ici ses premières figures, à l'âge de six ans, "ce Bowl, je lui dois beaucoup dans ma carrière de rider". Le Bowl du Prado célèbre ses 30 ans cette année, c'est également une manière de lui rendre hommage.

Le défi lancé ce jeudi est aussi un événement caritatif puisque, l’association Point13, à l'origine du marathon, organise une loterie sur Internet afin de récolter des fonds qui serviront à améliorer les conditions de vie des enfants atteints d’un cancer et de leur famille.