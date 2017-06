Dans le Buzz, des doudous 100% bretons, un maçon rennais fait du rap et les législatives sur les réseaux sociaux

Dans le Buzz Armorique du jour, un père de famille victime d'un accident test le rap pour financer une prothèse, une entreprise de doudous 100% bretons cherche de nouveau financement mais cette fois ci par crowdfounding, et les candidats aux législatives qui communiquent sur twitter !

L'appel à l'aide de Maïlou Tradition

Il s'agit de cette entreprise bretonne basée à Chateaubourg près de Rennes et qui fabrique des doudous et des peluches 100% bretons. Maïlou Tradition vient de commencer une opération de financement participatif pour récolter au moins 7200 euros.

Sur sa page Facebook la fabrique de doudous explique qu'elle veut renouveler et faire évoluer ses gammes de produits, et pour cela, la toute petite structure de 11 couturières a donc besoin d'un petit coup de main. La nouvelle gamme compterait trois thèmes différents: Le Chat et la Souris / L'Ours et le Mouton / Le Lapin et le Panda, les futures peluches sont à voir déjà en photo sur Facebook ou sur ulule.com.

La nouvelle collection - MAILOU TRADITION

Les 7200 euros permettront de couvrir les frais de laboratoires et d'achat des matières premières, nécessaires avant toute mise en production. Si le crowdfounding atteint les 13 200 euros, l'argent permettra de faire une pré-série et de pouvoir alors démarcher les boutiques avant la période de Noël, envoyer des modèles au médias, blogs et boutiques pour développer notre notoriété et nos ventes. Enfin avec 20 000 euros, Maïlou Tradition pourrait financer sa nouvelle machine de bourrage des peluches.

Du chantier au rap

Bebere est un breton de 44 ans. Il est maçon et père de 3 enfants. Sur internet, il raconte qu'en novembre 2015, il a perdu sa jambe gauche au travail sur le chantier du métro de Rennes place Ste Anne, une fraiseuse lui est tombée dessus.

Il a fallu l'opérer d'urgence et l'amputer donc d'une jambe mais BBR ne se laisse pas abattre : " je remarche, je reconduis, je nage beaucoup et là je réalise une VAE pour devenir formateur en maçonnerie" mais, forcement oui, il y a un mais, ce qui lui manque c'est une prothèse plus performante qui lui permettrait de monter les marches de façon alterné, de courir, de faire du vélo... mais"ça coûte un bras et c'est non remboursé". Ilfait appel aux internautes pour du financement participatif et comme il fait aussi du rap, il propose en contre partie son dernier album avec notamment la chanson "ça me fait de belles jambes" où il raconte son histoire. Il cherche à réunir 40 000 euros!! il en a déjà recueilli près de 7000 toutes les infos sont sur le site.

Les législatives c'est aussi sur les réseaux sociaux !

Grégoire Le Blond candidat UDI dans la 1ère circonscription d'Ille et Vilaine vient de lancer un défi à son adversaire. Un "défi républicain" via les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Mustapha LaabiD candidat La république en marche a répondu sur Twitter qu'il donnerait sa "réponse aujourd'hui jeudi à" 17h sur RadioLaser! !