Dans le Buzz, Emmanuel Macron à Vannes, une thèse expliquée en pâte à modeler et l'équipe de foot du Paraguay à Rennes

Dans le Buzz Armorique, l'arrivée d'Emmanuel Macron à Vannes qui n'est pas passée inaperçue. Une vidéo aussi pour expliquer le sujet de thèse d'un étudiant de Rennes 1. Et puis l'équipe de foot du Paraguay déjà à Rennes avant son match demain contre les Bleus au Roazhon Park.

Des selfies pour Emmanuel Macron à son arrivée à Vannes

Le président de la république est en visite ce jeudi matin dans le Morbihan notamment au CROSS Atlantique à Etel puis à Lorient. Mais Emmanuel Macron est arrivé mardi soir en Bretagne, à Vannes précisément où il a participé à un dîner républicain avec des élus locaux notamment Richard Ferrand. Le chef de l'état a eu droit à un petit bain de foule et il a accepté quelques selfies. Des images qu'on peut voir sur Twitter:

Bretagne @LeTelegramme Bain de foule pour Emmanuel Macron devant la préfecture de Vannes https://t.co/mURNrHFbSd pic.twitter.com/SiZjiAyWnS — PBN (@heoltom) June 1, 2017

Macron était sur Vannes j'étais même pas au courant mdr — LOSSA (@bt_lifestyleIG) May 31, 2017

oh je suis mort je vais seulement boire un verre sur vannes je voie macron faire des photos j'ai pas compris — Quentin (@meeddon_) May 31, 2017

La thèse d'un étudiant rennais expliqué en vidéo et en pâte à modeler!

Dominique Mias-Lucquin est étudiant en doctorat à l'université Rennes 1 et avec une autre doctorante, Lisa Chedik, ils ont réussi à expliquer la thèse de Dominique en 5 minutes en vidéo. Pour cela ils ont utilisé de la pâte à modeler et on travaillé en stop motion. Une façon ludique d'expliquer un sujet pourtant pas simple puisque l'étudiant rennais travaille sur la myopathie de Becker, une maladie neuromusculaire due à l'altération d'un gène. Les recherches de Dominique Mias-Lucquin s'inscrivent parmi les efforts qui visent à rendre ce gène à nouveau fonctionnel chez les patients atteints. Le court métrage s'intitule "En Etat de thèse". C'est à voir sur le site internet de l'université Rennes 1. Il faut savoir enfin que la thèse est financé par l'AFM-Téléthon. Le court métrage a obtenu le 1er prix du jury et prix du public du festival rennais Sciences En Court 2017.

En attendant les Bleus à Rennes on peut déjà suivre leurs adversaires sur Twitter

L'équipe du Paraguay est déjà arrivée en Bretagne. Les joueurs se sont même entraînés mercredi à Saint-Gilles à l'ouest de Rennes. Les images sont à voir sur le compte twitter de la sélection paraguayenne.