Dans le Buzz, En Marche! filme Hervé Berville à l'Assemblée, la Barcelona Express de la team Carmel et Saint-Malo 2.0

Dans le Buzz Armorique, En Marche qui filme l'arrivée à l'Assemblée d'Hervé Berville nouveau député des Côtes d'Armor. Présentation de la Team Carmel, l'équipe de Carole et Mélanie, deux bretonnes qui participent à la Barcelona Express 2017. Découverte enfin de la page Facebook Saint-Malo 2.0.

En Marche! filme l'arrivée d'Hervé Berville à l'Assemblée nationale

Les nouveaux députés En Marche! viennent cette semaine à l'Assemblée Nationale pour la première fois. On peut en suivre certains sur internet grâce au compte Twitter du parti. Et visiblement, le parti est décidé à mettre en avant Hervé Berville. Il a été élu député dimanche dans la deuxième circonscription des Côtes d'Armor avec 64% des voix. C'est le seul député En Marche! à avoir eu le droit à la vidéo de son arrivée à l'Assemblée en direct sur Twitter. La vidéo a été vue par 5700 personnes. On l'accompagne donc dans ses premiers pas sur le gravier de l'Assemblée, guidé par un huissier. On le voit ensuite entrer dans l'assemblée. Un fonctionnaire lui fait signer plein de papiers, il lui remet sa mallette parlementaire. Et ensuite direction le photographe. La photo servira au trombinoscope officiel.

LIVE | Arrivée à l'Assemblée nationale avec @HerveBerville, député des Côtes d'Armor https://t.co/ggLw745IxO — En Marche (@enmarchefr) June 21, 2017

Ce n'est pas un hasard si En Marche! communique autour d'Hervé Berville. Il a 27 ans, originaire du Rwanda, adopté par un couple de breton, il a fait Sciences Po, puis la London Schools of Economics. Il a déjà été invité dans de nombreux médias nationaux et il intéresse même à l'étranger ! Il a eu le droit à son portrait dans le New York Times !

Deux Bretonnes partent à l'aventure en stop

Elles s'appellent Carole et Mélanie, elles sont amis depuis 13 ans originaires de Muziniac dans le Morbihan. Ces deux étudiantes participent à Barcelona Express ! C'est un concours dont le but est simple : en partant de Paris, Bruxelles, et Amsterdam, les participants doivent rejoindre Barcelone en stop et sans argent. Nos deux bretonnes sont hyper motivées! Surtout que tous les profits seront reversées à une association qui plante des arbres à travers le monde. Carole et Mélanie ont déjà baroudé dans plusieurs pays avec leur sac à dos. Cette fois-ci, elles comptent s'habiller en bigouden pour le trajet. Elles veulent même promouvoir la Bretagne en distribuant des produits locaux à ceux qui voudront bien les conduire. Pour les soutenir et les suivre, rendez vous sur la page Facebook "Barcelona Express 2017 team carmel".

La page Facebook Saint-Malo 2.0

Deux anciens conseillers municipaux de Saint-Malo ont créé le week-end dernier la page Facebook Saint-Malo 2.0 qui a pour devise "Réfléchir ensemble et Agir pour tous". Florian Bigoud et Arnaud Joubert expliquent que depuis 3 ans, ils observent la gestion de la nouvelle municipalité dirigée par Claude Renoult. Mais une annonce récente les a fait sortir de leur silence: la construction d'une tour au pied de la gare de Saint-Malo qui doit faire 55 mètres de haut soit 17 étages. Il y a une pétition en ligne contre la construction de ce "Sémaphore" sur le site change.org. Mais les deux anciens élus veulent aller plus loin avec une association et donc cette page Facebook. Ils appellent d'ailleurs à une manifestation ce jeudi à 17h30 devant la mairie avant le conseil municipal pour demander un référendum local au sujet de la construction de cette tour.