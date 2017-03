Dans le Buzz, Jean-Yves Le Drian qui soutient Macron, l'appli Stop Cambriolages et une chanson pour le Stade Rennais

Dans le Buzz Armorique, les réactions après l'annonce du soutien de Jean-Yves Le Drian à Emmanuel Macron, l'application "Stop Cambriolages" lancée en Ille-et-Vilaine et la chanson trop mignonne d'écoles de Rennes pour les joueurs du Stade Rennais.

Réactions après le ralliement de Jean-Yves Le Drian à Emmanuel Macron

Le Ministre de la Défense et Président de la région Bretagne a décidé de soutenir Emmanuel Macron pour la Présidentielle. Jean-Yves Le Drian l'annonce dans les colonnes de Ouest-France ce vendredi mais l'information est sortie jeudi matin sur internet. Une information largement partagée et commentée sur les réseaux sociaux.

Heureux que celui qui fait en Bretagne ce qu'@EmmanuelMacron propose pour la France ait fait ce choix cohérent @JY_LeDrian @enmarchefr https://t.co/dlrurXDDih — Richard Ferrand (@RichardFerrand) March 23, 2017

Le ministre de la défense annonce son départ chez Macron le jour où Benoit Hamon parle aux armées. C'est moche. — Marylise Lebranchu (@mlebranchu) March 23, 2017

Au tour de #LeDrian de monter sur le radeau de la méduse du Système, le radeau de la méduse de #Macron ! Ma réaction : pic.twitter.com/Pe852hiCul — Gilles Pennelle (@GillesPennelle) March 23, 2017

J'aime bien cette campagne finalement... essayer de s'amuser quand on est déçu, une règle de vie. cc: @BreizhWeCan #LeDrian pic.twitter.com/uRqmFOrRqQ — Laurent Cabioch (@LaurentCab) March 23, 2017

- Soutenir Macron

- Aller à Saint-Malo

- Créer le mouvement "En Marche Malo"

- Rire seul en mangeant des bonbons.#LeDrian pic.twitter.com/d1MK1Q9pdv — Jean-Yves Le Brian (@JY_LeBrian) March 23, 2017

Via votre smartphone, dites Stop aux cambriolages!

La Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, comme celle du Morbihan et du Finistère, lance l'application smartphone "Stop Cambriolages". Une application qui permet depuis son portable d'avoir des alertes quand un cambriolage est commis dans son département, des conseils de prévention et sur les comportements à adopter, des conseils aussi avant de partir en vacances pour s'inscrire plus facile à l'Opération Tranquillité Vacances" et aussi une géolocalisation GPS pour situer la brigade de gendarmerie la plus proche. L'application Stop Cambriolages est gratuite et disponible sur Google Play et d'Apple Store.

Un nouveau chant pour le Roazhon Park

Les élèves de l'école Sainte-Bernadette de Rennes, école qui a gagné le concours « kermesse #RougeEtNoir » sont venus au Roazhon Park mardi dernier. Ils ont chanté pour Sylvain Armand, Adama Diakhaby, Adrien Hunou et Ramy Bensebaini une chanson qu'ils ont imaginé spécialement pour leur club de foot. "C’est pas mignon ?" écrit le Stade Rennais sur Twitter et Facebook en partageant la vidéo.