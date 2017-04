Dans le Buzz, l'histoire de Saint-Malo en vidéo, la pub de la SNCF qui oublie Saint-Brieuc et le bêtisier de votre radio

Dans le Buzz Armorique du jour, une vidéo réalisée par des enfants pour raconter l'histoire de la fusion de Saint-Malo. On parle aussi de la pub de la SNCF pour la LGV qui oublie Saint-Brieuc et les Côtes d'Armor. Et puis un bêtisier de France Bleu Armorique avec les techniciens de la radio!

La fusion de Saint-Malo en vidéo

La fusion de Saint-Malo avec Paramé et Saint-Servan a 50 ans cette année. Pour l'occasion, des enfants en stage de marionnettes pendant les vacances de printemps ont raconté cette histoire en vidéo. Un film, en partenariat avec l'association COEFF 180, partagé sur la page Facebook de la ville de Saint-Malo. une vidéo. Il y a aussi un lien pour découvrir le making of de la vidéo. On y voit que les enfants ont vraiment tout fait: de la réalisation des marionnettes et des décors, aux costumes jusqu'aux voix de la vidéo.

Les internautes énervés que la SNCF oublie Saint-Brieuc dans sa pub pour la LGV

A l'occasion de l'arrivée de la LGV entre Paris et la Bretagne le 2 juillet prochain, la SNCF fait sa pub à la télévision. Un spot que l'on peut découvrir depuis quelques jours mais qui a pour le moins surpris dans les Côtes d'Armor. En effet, le département breton ainsi que Saint-Brieuc ne sont pas cités dans la pub contrairement aux autres grandes villes bretonnes.

Il n'en fallait pas plus pour énerver les Costarmoricains qui s'en plaignent sur Twitter.

Le bêtisier de France Bleu Armorique pour découvrir les techniciens de la radio

C'est à découvrir sur la page Facebook de France Bleu Armorique ou son compte Twitter. On y partage un bêtisier maison des tests caméra réalisés en studio. En effet, la radio a une caméra depuis quelques mois pour filmer les invités. Certains techniciens ont eu l'idée de piéger leurs collègues et de leur faire dire n'importe quoi devant la caméra. Cela donne un bêtisier très drôle qui permet de découvrir aussi les merveilleux techniciens de France Bleu Armorique.