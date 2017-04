Dans le Buzz, l'opération "Vos pouces pour la science", Rennes sur Roulettes et une offre d'emploi au bout du monde

Dans le Buzz Armorique, on découvre l'opération "Vos pouces pour la science" avec l'université Rennes 2. On voit que pour assurer la gratuité de l'événement, les organisateurs de Rennes sur Roulettes font appel au financement participatif. Et on partage une offre d'emploi au bout du monde.

Une étude sur les usagers des réseaux sociaux

Des chercheurs Belges mais aussi Français, Suisses et Québecois et notamment des chercheurs de l'université Rennes 2, lancent une étude pour voir les évolutions du langage au cours des dernières années. L'opération s'appelle "vos pouces pour la science" et elle vise à recueillir des conversations tenues sur Facebook, WhatsApp, Viber, Telegram ou Skype. Une spécialiste du langage internet explique que "quand on parle des écrits numériques, on parle souvent d'incompétence, disant que les jeunes écrivent de plus en plus mal, mais on a observé que les jeunes et moins jeunes ont développé une pluricompétence: ils savent jongler entre une écriture normée et une langue avec laquelle on joue, où l'on remplace des lettres par des chiffres ou des émoticônes. Cette langue a ses propres règles qu'il s'agit de comprendre". L'étude a donc été lancée et pour cela, les chercheurs comptent recruter 5000 à 10000 participants avant le 7 mai prochain. Pour cela il faut se rendre sur le site www.vospouces.org où plusieurs questionnaires sont disponibles, e tout anonymement.

L'appel aux dons de Rennes sur Roulettes

Vous connaissez certainement cet événement qui a lieu chaque année dans la capitale bretonne: Rennes sur Roulettes organisé par le Cercle Paul Bert et la ville où le temps d'un week end, la glisse urbaine sous toutes ses formes est mise à l'honneur. Pour la 35è édition de l'événement, les organisateurs font appels à des dons en ligne. L'association explique que pour garder la gratuité de cette manifestation qui réunit chaque année 7000 participants et 30 000 spectateurs, il lui faut un peu d'argent d'où cette idée de financement participatif pour réunir la somme de 3000 euros avant le 8 mai prochain. Près de 600 euros ont déjà été récoltés. L'évenement est programmé pour le week end du 20 et 21 mai prochain

Qui veut être crêpier au bout du monde?

On recherche un crêpier ou une crêpière sur l'île de Molène au large de Brest dans le Finistère. La petite annonce concerne la crêperie "Le vent des îles" et le poste est à pouvoir dès maintenant jusqu'à fin septembre. L'annonce a été partagée sur Twitter par une habitante de l'île bretonne.