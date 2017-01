Dans le Buzz, la coupe de France du Stade Rennais vue du net, un webdoc sur Hélène Jégado et le lycée La Mennais 2.0

Dans le Buzz Armorique de ce lundi, le parcours du Stade Rennais en Coupe de France vu du web, un web doc sur Hélène Jégado, la tueuse en série bretonne à l'occasion de la sortie du film "Fleur de tonnerre" et l'enquête en ligne du lycée La Mennais de Ploërmel pour imaginer l'avenir.

Sur le net, la joie puis la déception des supporters du Stade Rennais

La coupe de France est toujours pleine de surprises. Les supporters du Stade Rennais ont eu à peine le temps dimanche de se réjouir de la victoire de Rennes 6-0 contre la JA Biarritz en 32ème de finale, avant d'apprendre que le prochain adversaire des Rouge et Noir sera le PSG en 16ème. De quoi en doucher certains qui le font savoir sur les réseaux sociaux.

Rennes/PSG !! Bon bah c'était cool cette Coupe de France! On aura passé un tour et puis s'en va 🙃🙂 — la benj (@CroizetBen) January 8, 2017

RENNES-PSG bon ben heureusement qu'on en a mis 6 aujourd hui car on va en prendre autant en 16eme — ludovic louvel (@ludo350911) January 8, 2017

Le mois de janvier s'annonce dur, très dur.... 12 eme fin janvier et éliminé de la CDF ! #visionnaire #SRFC — roazhon boys (@GTrehorel) January 8, 2017

Je préfère encore affronter le #psg au #roazhonpark plutôt qu'au stade de France ou chez eux ....perso je suis content #SRFC #CDF — Alex (@ale_x35) January 8, 2017

J’espère que nos joueurs sont pas aussi défaitiste que nos supporters sinon c'est perdu d'avance! #SRFC #CoupedeFrance — Robindiou (@Loulayy) January 8, 2017

Un webdoc pour découvrir le tournage du film Fleur de Tonnerre, l'histoire d'Hélèbe Jégado, sérial killeur bretonne

Fleur de Tonnerre, c'est le surnom d'Hélène Jegado, cette criminelle bretonne, cuisinière de maison en maison, qui a empoisonnée entre 30 et 60 personnes, avec ses gâteaux à l'arsenic au 19e siècle, avant d'être guillotinée en 1852 à Rennes. "Fleur de Tonnerre" c'est aussi le nom du film de Stéphanie Pillonca qui retrace cette épopée meurtrière. Il sort en salle le 18 janvier, l'avant première c'est ce mercredi à Rennes. Et pour fêter cela, Rennes Métropole met en ligne sur Internet un web doc qui retrace le tournage du film, en texte, photo et en vidéo.

WEBDOC/ L'incroyable histoire de la Jégado, serial killeuse bretonne du 19e siècle, bientôt portée à l'écran #Rennes https://t.co/vgINWemFC2 pic.twitter.com/putiz47rFl — RennesVilleMétropole (@metropolerennes) January 6, 2017

Quel lycée pour demain?

Et si on imaginait le lycée de demain? C'est ce que propose de faire le lycée La Mennais, à Ploërmel avec une "Grande Enquête" lancée en ligne. Et cela passe par un questionnaire intitulé "La Mennais 2.0" qui comprend 7 questions en tout. Le lycée veut les avis des élèves, de leurs parents, de leurs profs, de patrons , d'associations, de partenaires institutionnels : bref, de tout le monde! La première question c'est par exemple: "Merci de qualifier le lycée La Mennais en 3 mots". On peut aussi y décrire nos critères de choix d'un lycée, les filières d'enseignement que l'on voudrait y retrouver. Un groupe Facebook est aussi ouvert, sous le nom "La Mennais de Ploërmel - Grande Enquête", pour poser vos propres questions. Cette enquête, ce n'est qu'un début explique l'établissement : elle se termine le dimanche 15 janvier, avant la mise en place d'un atelier collaboratif. Son objectif : faire des réponses une réalité au sein de l'établissement breton.