Dans le Buzz, la fête des voisins, le coup de gueule d'un Parisien en vacances en Bretagne et le projet #Vousêtessuper

Dans le Buzz Armorique, les sites d'entraide entre voisins à l'occasion de la Fête des Voisins, la vidéo d'un Parisien qui râle contre Météo France qui annonce de la pluie en Bretagne alors qu'il fait beau. Et le projet "Vous êtes super" qui s'installe au port de Dahouët à Pléneuf-Val-André.

Des sites pour s'entraider entre voisins

Ce vendredi 19 mai, c'est la 18è édition de Fête des voisins. L'occasion de voir qu'au delà de la fête entre voisins, l'entraide plus généralisée fonctionne aussi notamment grâce à des sites comme Smiile, anciennement Monpetitvoisinage.com qui a été créé à St Malo. Une plateforme d'entraide qui compte plus de 230 000 utilisateurs en France. Il y a aussi voisinssolidaires, ma-residence.fr ou encore Allovoisins. Des sites où en quelques clics on peut trouver une baby-sitter, quelqu'un pour donner un cours de maths au petit dernier, ou se faire prêter une tondeuse par exemple.

Il râle contre Météo France et fait le buzz sur Facebook

Nicolas Ribault était à Quiberon la semaine dernière en vacances et il a posté une vidéo sur Facebook pour dire que contrairement à ce qu'annonce Météo France, il fait beau. Une vidéo qui a fait un carton sur le réseau social.

"Vous êtes super" est en Bretagne

Lancé en 2015 à Paris, par le jeune Grégoire Hussenot, le projet "Vous êtes super" vise à mettre en valeur ceux qui ont quelque chose d'exceptionnel en eux et qui ont des idées pour changer les choses. Grégoire Hussenot prépare une série documentaire sur ce sujet et pour cela il sillonne la France avec une 2CV qui vient d'arriver en Bretagne, au port de Dahouët à Pléneuf-Val-André.