Dans le Buzz, la #LGV Bretagne critiquée, Bénédicte qui remporte le "Job de rêve" et l'AS Retiers qui attend Ronaldo

Dans le Buzz Armorique, la Région Bretagne qui communique au sujet de la LGV et les critiques de certains internautes. On parle aussi de Bénédicte qui a remporté le "Job d'été de rêve" dans le Golfe du Morbihan. Et puis l'AS Retiers qui se dit prêt à accueillir le grand Cristiano Ronaldo.

J-5 avant la mise en service de LGV Paris-Bretagne

A moins d'une semaine du lancement de la LGV Paris Bretagne, la Région Bretagne fait la pub de la Ligne à grande vitesse. Elle va mettre je vous le rappelle la capitale à moins d'une 1h30 de Rennes. Du coup, le compte Twitter de la région en parle énormément. Il diffuse de nombreuses pubs sur le réseau social, notamment cette vidéo:

En 2017, des trains plus rapides et plus nombreux pour rapprocher la Bretagne et les Bretons. pic.twitter.com/cyJjMYS2dO — Région Bretagne (@regionbretagne) June 16, 2017

Sauf que certains Twittos voient les choses d'un autre oeil ! C'est une vraie avalanche de tweets pour critiquer les nouveaux horaires mis en place ou sur le reste du réseau en Bretagne qui serait délaissé pour certains.

Le TGV de 21h3 partira à 21h14 pour 1h55 donc pas de gain et +11% sur le prix ! Pas génial — Gilbert ROGER (@GilbertROGER_93) June 19, 2017

C'est bien, nan c'est très bien mais malheuresement la Bretagne n'est pas encore une île et ne se limite pas à Rennes. Mais c'est bien — EligoSumus (@Thibault_TME) June 18, 2017

Ç est Paris à grande vitesse. Pas la bretagne! Rapprocher les bretons entre eux et non les parisiens de la bretagne. — Nominoe1971 (@Nominoe19711) June 24, 2017

Le "Job d'été de rêve" décroché par Bénédicte

On a déjà parlé de ce concours organisé sur internet par l'entreprise Vénétis avec à la clé un poste de testeur de matériel nautique tout l'été dans le Morbihan. Le gagnant va passer l'été sur la plage et être payé pour ça. Pour gagner, il fallait envoyer une vidéo de candidature. Et c'est une certaine Bénédicte qui a remporté le concours. Elle a 21 ans, elle est étudiante en médecine à la faculté de Brest et c'est une passionnée de voile depuis l'enfance. La jeune femme prendra ses fonctions de "Testeuse d'Equipements Nautiques" dès le 3 juillet prochain. Tout au long de l'été, elle nous donnera des nouvelles sur les réseaux sociaux.

Le club de foot de Retiers rêve d'accueillir Ronaldo!

Sur sa page Facebook, l'Association Sportive Retiers Coësmes fait circuler la rumeur qui voudrait que Cristiano Ronaldo s'apprête à rejoindre l'AS Retiers! C'est une blague évidemment, et c'est sans doute aussi le rêve de toute l'équipe du club de foot d'Ille-et-Vilaine. Le joueur portugais pourrait bientôt quitter le Real... Et à l'AS Retiers, il serait le bienvenu. C'est ce que le club écrit sur sa page Facebook, avec en prime un photo montage avec Ronaldo et le Président de l'AS côte à côte devant une étagère de trophées. Une blague qui fait réagir les supporters du club.