Dans le Buzz, la Semaine du Golfe du Morbihan, le combat de Renan Henry et le dernier match du Stade Rennais

Dans le Buzz Armorique, la Semaine du Golfe du Morbihan à suivre aussi sur internet, le combat de Renan Henry ostréiculteur du Morbihan en grève de la faim depuis une semaine et la fin de saison du Stade Rennais et l'adieu à Benoit Costil.

La Semaine du Golfe du Morbihan, événement connecté

Ce lundi début la 9ème édition de la Semaine du Golfe du Morbihan. 1400 bateaux sont inscrits pour ce grand rassemblement du patrimoine maritime. Un événement à vivre toute la semaine sur France Bleu Armorique mais aussi sur internet, avec un page Facebook "Semaine du Golfe du Morbihan", un compte Twitter du même nom et un site internet dédié.

Une pétition en ligne pour soutenir pour Renan Henry

Renan Henry, c'est cet ostréiculteur du Morbihan installé à Crac'h et Saint-Philibert qui a entamé mardi dernier une grève de la faim. Une réaction à la demande de la préfecture de retirer 6 des 8 panneaux qui indiquent le chemin à suivre pour trouver son exploitation.. S'il le fait, c'est la mort de son entreprise qui emploie 12 salariés à l'année et 40 pendant les fêtes de fin d'année selon lui. Son combat Renan Henry l'explique sur la page Facebook de son entreprise "Huîtres Henry". Dimanche, d'ailleurs il a donné des nouvelles indiquant avoir perdu déjà 7 kg mais malgré la fatigue il continuer à aller au boulot. Renan Henry qui interpelle toujours le préfet et lui demande de venir à sa rencontre.

Dans son combat, l'ostréiculteur breton peut désormais compter sur le soutien des internautes puisqu'une pétition en ligne a été créée. Elle demande l'annulation de l'arrêté préfectorale et compte déjà plus de 1000 signatures. On y apprend aussi que si la préfecture ne fait pas marche arrière, la femme de Renan Henry pourrait commencer elle aussi une grève de la faim ce lundi.

Fin de saison pour le Stade Rennais et l'adieu à Benoit Costil

Samedi le Stade Rennais a joué son dernier match de la saison face à Monaco. Ce dernier match était aussi le dernier en Rouge et Noir pour Benoit Costil. Après 6 saisons à Rennes, le gardien est en fin de contrat. Un hommage lui a donc été rendu samedi soir avec un tifo du RCK déployé dans les tribunes.

« Benoît, tu incarnes nos valeurs, tu resteras à jamais l’un des meilleurs » : le tifo déployé par le #RCK. #SRFCASM pic.twitter.com/SqYDU9vSEw — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 20, 2017

A la 60ème minutes, les supporters se sont mis à crier son nom comme on peut le voir sur plusieurs vidéos sur Twitter

De nombreux internautes ont salué sa carrière au Stade Rennais en twittant #MerciCostil, même la maire de Rennes Nathalie Appéré lui a rendu hommage.

Pour marquer la fin de la saison, Cédric Guillou a réalisé un résumé journée par journée de l'année 2016-2017 du Stade Rennais, avec des images des joueurs et du coach Christian Gourcuff, et surtout ses commentaires sur France Bleu Armorique.