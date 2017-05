Dans le Buzz, le concours en ligne des archives 35, un projet éolien à Acigné et Star Wars 8 en mode biniou

Dans le Buzz Armorique, le concours en ligne des Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, un projet éolien financé par des habitants à Acigné près de Rennes et la vidéo de MinuteBuzz sur un Star Wars au son du biniou.

Le jeu Avant/Après des archives départementales d'Ille-et-Vilaine

Les archives départementales d'Ille-et-Vilaine propose un jeu concours pour replonger dans l'histoire du département. Il s'agit aussi de promouvoir le webdoc "Classe 1914, ne m'oubliez pas", un docgame sous forme de BD interactive qui mêle dessins et documents d'archives et qui fait découvrir la vie de 4 personnes d'Ille-et-Vilaine pendant la première Guerre Mondiale. Pour ce concours, les archives du département propose un jeu Avant/Après avec 10 cartes postales d'époque de lieux d'Ille-et-Vilaine qu'il faut d'abord identifier puis aller prendre en photo tel qu'ils sont aujourd'hui. Attention, a prise de vue doit être le plus proche possible de celle de la carte postale pour l'emporter. Ensuite, il suffit d'envoyer le cliché par mail ou par courrier. Le concours se poursuit jusqu'au 11 juin. Le tirage au sort des gagnants aura lieu le dimanche 18 juin et pour l'occasion les archives départementales seront ouvertes au public. Parmi les lots à gagner, une tablette, une Go Pro, un mini drone ou encore des entrées de cinéma.

Et si vous financiez un projet d'éoliennes en Bretagne?

C'est ce que propose l'entreprise bretonne P&T Technologie basée à Vern-sur-Seiche près de Rennes. Une entreprise qui gère 17 parcs éoliens et qui propose aux citoyens de se lancer dans le financement participatif d'un projet d'éoliennes à Acigné en Ille-et-Vilain via la plateforme lendosphere.com. La participation est de 50 euros minimum et jusqu'à 5000 euros maximum. Plus on habite près d'Acigné, et plus on prête d'argent, plus le taux d'intérêt annuel est important, entre 5 et 6%. Au total l'entreprise cherche à collecter au moins 80 000 euros dans le département mais pourquoi pas jusqu'à 120 000. Le nombre, l'emplacement et les caractéristiques des éoliennes seront déterminés à la fin de l'année pour une mise en service envisagée en 2020. Toutes les infos sont là. Attention le financement participatif se poursuit jusqu'au 29 juin.

A noter que le collectif Vents contraires Acigné 35 est opposé à ce projet éolien.

Star Wars 8 au son du biniou?

Avec humour le site Minute Buzz annonce sur Facebook que les nouvelles images du prochain Star Wars ont fuité. On découvre alors une vidéo d'un inconnu, déguisé en Dark Vador, en équilibre sur un gros ballon qui ressemble à l'Etoile Noire... et qui joue... du biniou.