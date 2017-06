Dans le Buzz, le coup de gueule d'une blogueuse bretonne, le clip "Chauds les Bretons" et le TdF avec Fortuneo

Dans le Buzz, la blogueuse bretonne Graine de Caillou pousse un coup de gueule en découvrant des déchets sauvages à Saint-Malo. On découvre aussi un clip tourné à Dinard et puis un jeu sur Facebook pour suivre une étape du Tour de France avec l'équipe bretonne Fortuneo.

Le coup de gueule d'une maman blogueuse sur Twitter

Elle s'appelle Marie, mais sur Twitter c'est @grainedecaillou. C'est aussi le nom de son blog, où la Bretonne s'intéresse aux questions d'éducation, où elle donne ses bons plans et raconte tout simplement sa vie de mère. Mardi elle a posté une vidéo sur Twitter. On la voit en train de son promener aux pieds des remparts de Saint-Malo. Il est environ 9h , elle est avec son fils. Ils descendent vers les rochers et là, ils tombent sur plein de canettes de bière et des bouteilles, qui ont visiblement été jetées depuis les remparts. Il y a même tous les restes d'un repas. Ni une ni deux, la blogueuse sort son portable et tourne une vidéo pour dire son dégoût.

Des Dinardais dans le clip "Chauds les Bretons" d'Emmanuel Rolland

Le clip a été publié sur Youtube il y a deux jours. Il a été tourné le 14 juin dernier au Bar Rock café, à Dinard. Ambiance bistrot donc ! Avec des Dinardais en vareuses et en casquettes de marin, parfois des bonnets rouges. Et en prime, forcément, quelques apparitions de bigouden et Gwenn ha du. Ce clip a été tourné pour les besoins d'Emmanuel Rolland, un chanteur et musicien breton pour sa chanson "Chauds les Bretons".

Un jeu pour faire une étape du Tour de France avec les Bretons de Fortuneo

L'équipe bretonne Fortuneo a un cadeau pour les passionnés de la grande boucle ! Sur sa page Facebook, elle propose de participer à 4 jeux, un par semaine avec à la clé pour les gagnants : une place pour accompagner le directeur sportif dans la voiture qui suit les coureurs pendant une étape du Tour de France. Il y a aussi un vélo et des maillots à gagner. Le premier jeu est un quiz.