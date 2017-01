Dans le Buzz, le départ de Ntep, la venue de Manuel Valls à Rennes raillée sur le net et les voeux des Poulets de Janzé

Dans le Buzz Armorique du jour, le départ de Paul-Georges Ntep. Le joueur quitte le Stade Rennais pour Wolfsburg et fait ses adieux sur Twitter. Le net qui s'amuse aussi de la venue de Manuel Valls à Rennes lundi 16 janvier pour un meeting lors de la primaire de la gauche.

Ntep fait ses adieux à Rennes via Twitter

On vous l'annonce depuis plusieurs jours mais c'est désormais officiel, le Stade Rennais confirme que Paul-Georges Ntep part pour Wolfsburg en Allemagne. L'attaquant a signé pour 4 ans. L'occasion pour le Stade Rennais de rappeler sur son site internet le parcours de Ntep en Bretagne où il est arrivé en janvier 2014. On trouve aussi dans cet article une interview du joueur qui explique que c'est pour lui le bon moment pour partir et puis un montage vidéo de ses plus beaux buts avec le Stade Rennais.

Paul Georges Ntep qui est un accro des réseaux sociaux s'est évidement fendu d'un petit message pour ses fans sur Twitter.

Merci pour tout @staderennais , merci @RCK1991 , merci à mes partenaires , merci à @metropolerennes , ce fut 3 super années !!!

Tchüss 👋🏾 https://t.co/73Ejbz7yF5 — Paul-Georges Ntep (@PGNtep) January 9, 2017

Et les internautes sont nombreux à lui répondre et à lui souhaiter bonne chance pour la suite de sa carrière.

Les internautes s'amusent de la venue de Manuel Valls à Rennes

L'ancien Premier Ministre vient lundi prochain, le 16 janvier, Halle Martenot à Rennes pour un meeting dans le cadre de la campagne de la Primaire de la gauche. Une page Facebook invite à l'événement sauf que cette page a été trollée, c'est-à-dire qu'elle est pleine de messages hostiles à cette venue. Certains jouent avec l'humour pour dénoncer ce déplacement et proposent même une farine party au même endroit et à la même heure lundi prochain. Une farine party en référence à la farine envoyée sur Manuel Valls à Strasbourg en décembre par un opposant à la loi travail.

Les voeux des Poulets de Janzé sur Facebook

C'est avec humour que les producteurs des Poulets de Janzé ont décidé de souhaiter la Bonne Année sur Facebook avec ce dessin qui caricature certains d'entre eux. Un dessin qui plait beaucoup aux internautes!