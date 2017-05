Dans le Buzz, le FC Lorient, une pétition contre l'abattage des arbres de l'avenue Janvier à Rennes et le groupe STRUP

Dans le Buzz Armorique, les réactions sur Twitter alors que le FC Lorient descend en Ligue 2. Une pétition aussi contre l'abattage des arbres de l'avenue Janvier à Rennes. Et un message du groupe STRUP à Rennes pour Thomas Pesquet, l'astronaute français à bord de l'ISS.

Twitter réagit à la descente en Ligue 2 du FC Lorient

Les Merlus n'ont pas réussi à s'imposer dimanche soir face au Havre lors du match retour de barrage pour se maintenir en Ligue 1. Après avoir perdu le match aller, ils ont fait match nul 0-0 partout. Résultat, les joueurs du FC Lorient quittent la Ligue 1 la saison prochaine. Les réactions sur Twitter sont très nombreuses.

C'est terminé… 0-0 — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) May 28, 2017

Déçu pour nos amis lorientais , il faut repartir et ne rien lâcher — Jacques Piriou (@jacques_piriou) May 28, 2017

Y aura quand même un derby Breton en L2...Brest - Lorient . — MisterDM (@MisterDM22) May 28, 2017

Une pétition pour défendre les arbres de l'avenue Janvier à Rennes

Le conseil municipal de Rennes a annoncé la semaine dernière que dans le cadre du chantier de la gare de Rennes, l'avenue Janvier qui est dans son prolongement (et où se trouve France Bleu Armorique pour ceux qui ne le savent pas) serait relookée. Les trottoirs vont être élargis pour installer des terrasses et une piste cyclable. Seuls les bus, les cars et les riverains pourront y circuler. Et pour ces travaux, les arbres doivent être abattus. Ce qui ne plait pas à certains Rennais qui ont lancé dès la semaine dernière une pétition en ligne pour s'opposer à ce projet sur le site change.org. Un texte adressé à Nathalie Appéré, la maire de Rennes pour dire "Non à l'abattage des arbres de l'avenue Janvier à Rennes" et qui a déjà recueilli plus de 6000 signatures.

Parvis Nord de la gare sera requalifié avec espaces publics soignés : matériau granit, éclairage et mobilier spécifique. #Rennes #CMRennes pic.twitter.com/7qbcF5ftmi — RennesVilleMétropole (@metropolerennes) May 22, 2017

Les Rennais de STRUP ont envoyé un message à Thomas Pesquet

Le groupe d'électro Strup originaire de Rennes tente d'entrer en contact avec l'astronaute français Thomas Pesquet qui est toujours à bord de l'ISS, la station spatiale internationale. Ils ont eu l'idée de lui faire enregistrer un son provenant de l'espace pour l'ajouter à l'une de leurs dernières chansons. Un projet un peu loufoque qu'ils ont mis en scène dans une vidéo diffusée sur leur page Facebook. On voit les membres du groupe en combinaison blanche type astronaute y expliquer leur projet et notamment l'endroit dont ils l'ont envoyé: le Mabilais endroit le plus propice selon eux pour envoyer un message dans l'espace. Strup invite ensuite les internautes à partager cette vidéo en masse pour qu'elle parvienne jusqu'à Thomas Pesquet. Et il y a a urgence pour qu'il leur répondre, puisque le Français revient sur Terre à la fin de la semaine.