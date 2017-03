Dans le Buzz, le train de la présidentielle à Saint-Malo, la vidéo de Tristan Lucas et le Bagad de Lorient à New-York

Dans le Buzz Armorique du jour, la venue du train de la Présidentielle à Saint-Malo ce lundi à suivre sur les réseaux sociaux. La vidéo de l'humoriste Tristan Lucas de passage à Saint-Brieuc. Et le bagad de Lorient qui défile à New-York pour la Saint-Patrick!

Le train de la présidentielle à Saint-Malo... et sur Twitter

Ce lundi, le train de la Présidentielle fait escale à Saint-Malo. Un train spécial avec des différentes expositions pour découvrir l'histoire de ces élections de 1958 à 2017. Ce train fait étape dans 31 villes d'ici le 13 avril et on peut suivre sa progression sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le #LeTrain2017 ou bien via la page Facebook Trains Expo Événements SNCF.

Allez viens, on est bien ! 😄 Demain #LeTrain2017 sera à Saint Malo de 10h à 19h voie D : un voyage dans les coulisses de la démocratie 🚂☀️ pic.twitter.com/TB7Ii12n1X — Trains Expo SNCF (@TrainsExpo) March 19, 2017

L'humoriste Tristan Lucas de passage en Bretagne

Tristan Lucas est un ancien joueur du Stade Malherbe de Caen, qui aujourd'hui fait de la scène. Il était en Bretagne la semaine dernière pour un spectacle à Erquy dans les Côtes d'Armor et il en a profité pour réaliser une vidéo "Le Tour de l'actu" spéciale Bretagne. Tristan Lucas a pris l'habitude en effet de commenter l'actu en se filmant sur un vélo et comme il était dans les Côtes d'Armor, il a fait un numéro spécial où les Bretons n'échappent pas à certains clichés

Le Bagad de Lorient défile à New-York

Le Bagad de Lorient a été invité cette année à participer à la Saint-Patrick à New-York. La semaine dernière, les membres de la formation musicale bretonne ont quitté la Bretagne pour les Etats-Unis. Une aventure qu'ils partagent en photo sur leur page Facebook. On apprend d'ailleurs qu'ils sont arrivés en pleine tempête de neige. Leur semaine s'est achevé par le défilé sur la 5ème avenue à New-York. Un moment que l'on peut revivre via Facebook car il a été filmé et partagé sur la page BZH New York.