Dans le Buzz, les réactions bretonnes à l'incendie de Supélec Rennes, le projet Bigood, et l'immersion avec la SNSM

Dans le Buzz Armorique, on revient sur l'incendie de Supélec Rennes à Cesson-Sévigné ce lundi, qui a provoqué nombre de réactions sur le web. Zoom sur le projet Bigood : un Breton va traverser l'Atlantique à la rame. Et puis immersion avec la SNSM à l'occasion de la Semaine du Golfe du Morbihan.

De nombreuses réactions sur Twitter après l'incendie à Supélec Rennes

Les pompiers sont intervenus dans la nuit de lundi à mardi pour un incendie à l'internat de l'école Supélec de Rennes installée à Cesson-Sévigné. De très gros moyens ont été déployés. 53 étudiants ont dû être évacués. Il y a 26 blessés dont deux étudiants dans un état grave. (Notre article à retrouver ici). Un événement qui a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux comme Twitter.

L'Ecole adresse tout son soutien aux élèves, familles et proches touchés par l'incendie survenu dans la résidence du campus de Rennes. — CentraleSupélec (@centralesupelec) May 23, 2017

F.vidal : "Soutien et solidarité aux étudiants de Supélec Rennes, et remerciements aux personnels mobilisés" - @centralesupelec — Sup-Recherche-Innov (@sup_recherche) May 23, 2017

Tous mes voeux de rétablissement aux étudiants de Supelec blessés cette nuit dans un incendie. Disponibilité solidaire @cessonsevigne https://t.co/nfTqtll0Fg — Nathalie Appéré (@nathalieappere) May 23, 2017

L'horreur... J'ai bossé là un an comme professeur. Beaucoup de courage à tous les gens de Supelec-Rennes.https://t.co/HmP5paRYAz — Damien ERNST (@DamienERNST1) May 23, 2017

Le défi de Jérôme Bahuon (Bigood) : traverser l'Atlantique à la rame !

Un projet mené par Jérome Bahuon, un Finistérien qui vient de terminer ses études et de devenir médecin radiologue à Brest. Et avant de s'installer, il a décidé de traverser l'Atlantique à la rame ! Il devait au départ participer à la course Rames Guyane mais celle ci a été annulée en raison des événements sociaux. Lui et les 10 autres skippers engagés veulent quand même tenter l'aventure ; il veut donc partir à la fin de l'année, sur un gros aviron de 8 mètres de long.

Au delà du défi sportif, Jérome Bahuon va ramer pour la bonne cause puisqu'il veut faire la promotion de la Fédération Leucémie Espoir. Le breton explique tout ça dans une vidéo

Jérome Bahuon espère maintenant récolté 8000 euros grâce au financement participatif, via le site Kengo. Tout est expliqué sur son site internet ou via sa page Facebook.

Immersion avec la SNSM pendant la Semaine du Golfe du Morbihan

La SOciété nationale de sauvetage en mer est l'invitée d'honneur de la Semaine du Golfe du Morbihan en ce moment. Et grâce au site internet Port d'attache, "le média qui vous donne une autre idée de la Bretagne", on découvre cette semaine une vidéo en immersion avec la SNSM de Ploumanac'h

On y embarque sur le bateau avec les sauveteurs et on voit les différentes étapes d'une intervention en mer, grâce à une caméra embarquée mais aussi à des images prises par drone, des sociétés Askell Drone Prod et TMPFilms.